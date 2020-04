Erneut Geldautomat in Schwelm gesprengt

Schwelm. Am Ostersonntag sprengten drei unbekannte Täter einen frei stehenden Geldautomaten der Sparkasse in Schwelm und flüchten mit der Beute.

Auf dieses Osterei im Nest hätte die Städtische Sparkasse zu Schwelm sicherlich nur allzu gern verzichtet. In der Nacht auf Ostersonntag, genau um 2.58 Uhr, ist erneut der Geldautomat an der Barmer Straße in Schwelm gesprengt worden. Mit den Geldkassetten konnten die drei Täter unerkannt in einem schwarzen Audi in Richtung Wuppertal entkommen. Laut Auskunft der Polizei werde die Höhe des Beute- bzw. Sachschadens derzeit noch ermittelt.

Anwohner filmt Tathergang

Der gesprengte Geldautomat in Schwelm hat nur noch Schrottwert. Foto: Privat

Der Donner der Sprengung durchschnitt die Stille der Nacht, Nur wenige Minuten später heulte noch ein Motor auf, das PS-starke Fluchtfahrzeug, mit dem die Täter den Ort des Verbrechens verließen. Die Geldautomaten-Sprengung wurde von einem Anwohner beobachtet. Der Mann filmte den Tathergang, währenddessen er mit der Polizei telefonierte, mit seinem Handy. In dem genau 2 Minuten und 35 Sekunden langen Video ist genau zu sehen, wie arbeitsteilig und ohne jede Spur von Hektik die Verbrecher professionell vorgehen. Diesmal wurde, im Gegensatz zur ersten Sprengung am 22. März, kein Sprengstoff, sondern Gas eingesetzt. Auf dem Video ist zu erkennen, wie die Täter vor der Sprengung das Fluchtfahrzeug aus dem Gefahrenbereich bewegen, selbst Deckung suchen und nach der Sprengung der Wagen wieder zum Tatort bewegen.

Nur wenige Stunden später verrät nichts mehr von der dreisten Aktion. Die Reste des Geldautomaten hat die Spedition Schmidt-Gevelsberg abgeholt, Sparkassen Vorstand Johannes Schulz hat dafür gesorgt, dass der Strom abgeschaltet worden ist. Nur noch ein nacktes Fundament zeugt von der Stelle, an der einmal ein Geldautomat gestanden hat.

Der Geldautomat war übrigens ein Leihmodell, das die Sparkasse von einem Dienstleister als Ersatz für das erstmals zerstörte Gerät geordert hatte. Der neue Geldautomat ist bereits bestellt und soll in den nächsten drei Wochen aufgestellt werden, wie Vorstandsvorsitzender Michael Lindermann im Gespräch mit dieser Zeitung sagte. Wo er allerdings einmal seinen Platz finden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Den Anwohnern sei nicht zuzumuten, dass dort wieder ein Automat aufgestellt wird.

Geldautomaten nachts deaktiviert

Nur noch ein nacktes Fundament zeugt davon, das hier an der Barmer Straße in Schwelm einmal ein Geldautomat gestanden hat. . Foto: Richter

Nach der ersten Tat im März hatte die Sparkasse Schwelm einen Wachdienst beauftragt, an ihren Standorten regelmäßig Streife zu fahren. Auch mit der Kreispolizeibehörde habe man häufigere Kon­trollfahrten besprochen, sagt Michael Lindermann. Geholfen hat dies offensichtlich nichts. Nun überlegt das Kreditinstitut, seine über das Stadtgebiet verteilten Geldautomaten in der Nacht zu schließen. Die Geräte sollen technisch mit Rollos aus Stahl aufgerüstet werden. Damit sollen die Ausgabenschächte nachts verschlossen werden, so dass kein Sprengstoff und Gas in das Innere der Automaten gelangen kann. Ähnlich wird es bereits in der Hauptstelle am Bürgerplatz gehandhabt. Dort ist das SB-Center mit den Geldautomaten in der Zeit von 23 bis 6 Uhr geschlossen.

Der neu bestellte Geldautomat besitzt übrigens den höchsten Sicherheitsstandard seiner Klasse. Er ist begehbar, die Hülle ist aus Beton, mit Stahl verstärkt, im Falle einer Sprengung entweicht der Druck auf einem vorher definierten Weg nach oben.

Vier Geldautomaten in Schwelm, einer in Wuppertal-Barmen gesprengt

Zum vierten Mal innerhalb eines Jahres war Schwelm Ziel von Automatensprengern. Am 24. April 2019 hatten Unbekannte erfolglos versucht, den Geldautomaten der Deutschen Bank in der Fußgängerzone zu sprengen. Am 3. Mai war schließlich die Commerzbank am Neumarkt an der Reihe. Dort konnten die Täter mit einem Geldbetrag in nicht veröffentlichter Höhe fliehen.

Zweimal waren Geldautomaten der Sparkasse Schwelm das Ziel von Verbrechern. Am 22. März 2020 gegen 4.45 Uhr waren sie bereits erfolgreich an dem Automaten an der Barmer Straße. Am Sonntag nun erbeuteten die Diebe ebenfalls an der Barmer Straße die Geldkassetten.

In das Zeitfenster passt auch die Sprengung eines Geldautomaten in Wuppertal. Diese Tat geschah am 3. April 2020 nachts um 2.30 Uhr an der Berliner Straße in Oberbarmen. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter nicht in den Besitz der Bargeldbestände. Sie flüchteten in Richtung Schwelm.