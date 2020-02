Es gibt doch eine Lobby für Senioren in Schwelm

Unter dem Dach des Rathauses wird es künftig wieder einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geben, der bzw. die sich in Vollzeit um die Belange der Senioren und der Menschen mit Handicaps in Schwelm kümmern wird. Das ist ein Ergebnis der Hauptausschusssitzung vom Donnerstag. In nicht öffentlicher Sitzung beschloss das Gremium die Stellenaufstockung.

Damit gehen Politik und Verwaltung von ihrem ursprünglichen Plan ab, die ursprünglich von Andreas Koch ausgefüllte Stelle nach dessen Übergang in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit um 50 Prozent zu reduzieren. Noch am Donnerstag hatte diese Zeitung in einem kritischen Artikel auf die Stellenkürzung hingewiesen und im Kommentar getitelt: „Senioren haben (k)eine Lobby“.

Beschluss im nichtöffentlichen Teil

Bereits im öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung hatte Marcel Gießwein in der Angelegenheit am Donnerstagabend dann einen Meinungsumschwung angedeutet. „Wir sind dran, sehr schnell eine Lösung zu finden. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die Ehrenamtlichen in dieser Stadt“, so der Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Nichtöffentlich wurde dann Tacheles geredet. Auf Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen beschloss der Hauptausschuss dann einstimmig, für die Seniorenarbeit, Koordination der Anliegen von Menschen mit Behinderungen und das Ehrenamt eine volle Stelle einzurichten.

Damit habe man auf „die zurzeit für alle Beteiligten unbefriedigende Situation im Bereich Ehrenamt, Seniorenarbeit und Koordination der Anliegen von Menschen mit Behinderungen“ reagiert, so die Stellungnahme der Verwaltung nach dem Beschluss. Der städtische Stellenplan soll dafür „so schnell wie möglich zumindest vorübergehend“, wie es weiter heißt, ausgeweitet werden.

Wie folgt, begründen die antragsstellenden Parteien die nun von ihnen beschlossene Rücknahme der Stellenkürzung: „Die Betreuung der Menschen mit Behinderung und der älteren Menschen in Schwelm ist eine wichtige Aufgabe. Genauso wichtig ist es für die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Menschen z.B. im Bereich Sport oder Kultur, eine Ansprechperson zu haben. Daher halten wir es für geboten, zur Sicherung der Angebote, Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit in vielen Bereichen und der Betreuung jetzt zügig zu handeln. Ein Warten auf eine Lösung und damit eine Nichterledigung vieler Aufgaben in diesem Bereich ist für die Versorgungsqualität in unserer Stadt nicht hinnehmbar. Mit dieser vorübergehenden Stellenausweitung geben wir dem Ehrenamt in unserer Stadt ein richtungsweisendes Signal“.

Interessant war aber noch eine weitere Mitteilung, die der Beigeordnete der Stadt Schwelm, Ralf Schweinsberg, auf Nachfrage von Walter Betz machte. Der wollte von der Verwaltungsspitze wissen, ob die unplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen von 689.130 Euro auch im Zusammenhang mit dem Brand des Fachwerkhauses in der Kölner Straße im vergangenem Sommer stünden. „Sie haben mit der Annahme völlig recht. Es war kein planbarer Betrag“, ließ Schweinsberg den Bürger wissen, der im Umfeld der Oberstadt zuhause ist. Damit meinte er die von der städtischen Bauaufsicht ergriffenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit den Löscharbeiten, die sich auf einen sechsstelligen Euro-Betrag summieren. Gemeinsam mit dem Eigentümer müsse man noch klären, in wieweit Versicherungen in diesem Fall griffen. Wie berichtet, musste im Zuge des Großfeuers im August 2019 das Haus abgerissen werden.