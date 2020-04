Fällt Schwelmer Heimatfest aus? Dacho erklärt sich Samstag

Großveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie erst einmal bis Ende August weiterhin verboten. So will es die Bundeskanzlerin und so wollen es die Ministerpräsidenten der Länder. Was bedeutet das für das Schwelmer Heimatfest? Was bedeutet das auch für die 13 Schwelmer Nachbarschaft, die ja in den Sommermonaten fleißig an den Festzugwagen bauen, die jeweils am ersten Sonntag im September durch die Straßen der Kreisstadt ziehen und die Menschen am Wegesrand erfreuen? Was wird aus den Sommerfesten, mit denen die Nachbarschaften das Geld einnehmen, das sie für die Ausgestaltung der Festzugbeiträge dringend brauchen? Müssen die Schwelmer etwa in diesem Jahr ganz auf ihr Heimatfest verzichten? Fragen über Fragen, die Christiane Sartor, Vorsitzende der Dacho, erst nach einer Video-Konferenz mit allen 13 Obernachbarn beantworten will, die für Freitag angesetzt ist. Die technischen Voraussetzungen für die „Schalte“ werden gerade erst geschaffen. „Zum Thema Heimatfest und Corona werden wir spätestens am Samstag ein Statement abgeben“, sagt die Dacho-Chefin auf Nachfrage dieser Zeitung.

Zum Heimatfest gehört auch die Schwelmer Kirmes. Auch sie steht natürlich wegen des Virus auf der Kippe. Ordnungsamtsleiter Christian Rüth will sich am Donnerstag noch nicht Festlegen, ob das Volksfest abgesagt werden muss oder stattfinden kann. „Ich bin im Gespräch mit den Schaustellern, wir müssen die Lage beobachten“, so der Mitarbeiter der Stadt Schwelm im Gespräch mit der Reaktion.