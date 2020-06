Fahrlehrer aus Ennepetal: „Schließung war absolut richtig“

Ennepetal. Daniel Siebert von der VBG-Fahrschule in Ennepetal erzählt, wie hoch der finanzielle Schaden durch Corona ist und wie es jetzt weitergeht.

Auch Fahrschulen mussten wegen der Corona-Pandemie wochenlang schließen. Daniel Siebert (42) ist Geschäftsführer der VBG-Fahrschule in Ennepetal, eine der größten Fahrschulen in der Region. Im Interview erzählt er, welche Folgen der Lockdown für ihn, seine Kollegen sowie die Fahrschüler hat und wie der Betrieb jetzt unter Hygieneauflagen weiterläuft.

Wie hat Ihre Fahrschule die wochenlange Schließung überstanden?

Wir waren insgesamt sieben Wochen geschlossen. Da haben wir Null Euro Umsatz gemacht, wir durften ja nichts mehr tun. Wir hatten das Glück, dass wir sehr viel Hilfe von den Lieferanten bekommen haben. So konnten wir die Finanzierungs- und Versicherungsraten für unseren Fuhrpark ein bis drei Monate aussetzen. Und auch bei unseren sechs Ladenlokalen haben wir uns mit den Vermietern einigen können. Trotzdem liegt der finanzielle Schaden deutlich im sechsstelligen Bereich, das ist gravierend.

Hatte das Konsequenzen für die Mitarbeiter?

Personelle Veränderungen gab es bei uns nicht. Wir beschäftigen weiterhin 22 Fahrlehrer und drei Büromitarbeiter. Wir sind zwar auf Kurzarbeitergeld gegangen, das haben wir aber im März aus eigenen Mitteln auf 100 Prozent und im April auf 80 Prozent aufgestockt. Zum einen, weil es sehr schwer ist, gute Mitarbeiter zu finden und zum anderen, weil wir ein starkes Team haben.

Fahrlehrer aus Ennepetal: Corona-Soforthilfe ist zu wenig

Wissen Sie, wie es anderen Fahrschulen ergangen ist?

Ich kenne keinen Fall, wo aufgrund von Corona zum Beispiel eine Insolvenz ansteht. Aber besonders Ein- oder Zwei-Mann-Betriebe, die 80 Prozent unserer Branche ausmachen, haben große Probleme. Die Soforthilfe darf ja nur zu einem geringen Teil für die Aufbringung des privaten Lebensunterhalts des Inhabers genutzt werden. Und es ist auch einfach zu wenig. Mit unserer Betriebsgröße haben wir 25.000 Euro erhalten. Doch reichen die bei unseren regulären Kosten nicht einmal für eine Woche.

War es aus Ihrer Sicht überhaupt notwendig, die Fahrschulen zu schließen?

Ich halte die Schließung, auch in diesem Umfang, für absolut richtig. Sicherlich hätte man beispielsweise Motorrad-Stunden geben können, weil dort sowieso Abstand gegeben ist. Aber das Problem ist ja, dass der TÜV auch jetzt erst wieder seinen Betrieb aufgenommen hat. Wir hätten also ins Blaue hinein geschult und die Fahrschüler hätten womöglich eine längere Pause vor der Prüfung gehabt. Das Unbefriedigendste an der Situation war eher die Kommunikation durch die Politik.

Politisches Hickhack zu Corona-Regeln

Inwiefern?

Am Anfang war gar nicht klar, ob wir überhaupt schließen müssen. Der Schließungserlass der Landesregierung kam am 15. März, aber erst zwei Tage später gab es die Entscheidung, dass wir private Bildungseinrichtungen und keine Dienstleister sind und somit auch betroffen sind. Am 25. April hieß es dann, wir dürften am 27. öffnen, doch die Allgemeinverfügung galt nur bis zum 2. Mai. Das heißt, wir hätten in einer Hauruck-Aktion vier Tage öffnen können und hätten aber nicht gewusst, wie es danach weitergeht.

Viele Menschen sind ja auch beruflich auf ihren Führerschein angewiesen. Vor welchen Problemen standen zum Beispiel Berufskraftfahrer oder Busfahrer?

Die Umschulungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit wurden bundesweit abgebrochen und werden jetzt erst wieder fortgeführt. Ein großes Problem war auch der Gefahrgutschein, der alle fünf Jahre mit einer Weiterbildung und anschließenden Prüfung erneuert werden muss. Das ging natürlich nicht. Damit niemand seinen Job verliert, wurden EU-weit sämtliche Gefahrgutscheine bis zum 30. November 2020 verlängert. Ähnlich sieht das bei der Berufskraftfahrerqualifikation aus. Die Fahrer müssen alle fünf Jahre eine 35 Stunden umfassende Schulung absolvieren, die in den Führerschein eingetragen wird. Alle Führerscheine, die abgelaufen wären, wurden ebenfalls um ein Jahr verlängert, sodass die Bescheinigung nachgereicht werden kann. Die Pflicht der ärztlichen Untersuchung hingegen wurde nicht ausgesetzt.

VBG-Fahrschule in Ennepetal: Anmelderekord nach zwei Wochen

Und waren Aufbauseminare möglich oder hieß es Pech gehabt?

Aufbauseminare zum Erhalt der Fahrerlaubnis für auffällig gewordenen Fahrer sind erst seit vergangener Woche wieder möglich. Für die nötigen Nachschulungen wird in der Regel eine Frist von drei Monaten gesetzt. Wer also schon im Januar Post bekommen und gewartet hat, hatte ein Problem. Das konnte dann durchaus zum Führerscheinentzug führen.

Welchen Rückstau haben Sie jetzt? Können Sie überhaupt alle Schüler bedienen?

Aktuell haben wir 84 Schüler, die auf die theoretischen Prüfungen warten und 60 Anwärter für die praktische Prüfung. Am Montag wird die erste Theorie-Prüfung nach dem Corona-Shutdown im EN-Kreis stattfinden. In den zwei Wochen, die wir wieder geöffnet haben, haben wir allein in Ennepetal einen Rekord von mehr als 60 Anmeldungen. Das kalkulieren wir sonst für einen ganzen Monat. Was wir extrem merken, ist der Unterschied zwischen den einzelnen Bundesländern. Das hat teilweise schon zu einem Führerschein-Tourismus geführt. In Niedersachsen war der Online-Unterricht zum Beispiel schon Anfang April möglich. Einige unserer Schüler haben deshalb gesagt, dass sie sich da anmelden, um mit der theoretischen Ausbildung weitermachen zu können. Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg hingegen schulen noch gar nicht. Da erleben wir gerade einen Zustrom von Leuten aus ganz Deutschland, die den Führerschein dann bei uns anfangen. Da wir aber nicht nur alle Mitarbeiter im Team behalten, sondern uns sogar noch ab Juni um zwei weitere Kollegen verstärken können, entstehen von unserer Seite aus keine Verzögerungen für die Schüler.

Fahrschulbetrieb: Online-Unterricht und Mundschutz im Auto

Kann ich mich denn gerade überhaupt in einer Fahrschule anmelden? Ich muss ja vorher einen Erste-Hilfe-Kurs machen...

Der Nachweis muss erst bei Antragstellung beim Straßenverkehrsamt vorliegen. Man kann sich also ganz normal anmelden und die theoretische und praktische Ausbildung beginnen. Tatsächlich hat am vergangenen Wochenende wieder ein Erste-Hilfe-Kurs bei uns im Haus stattgefunden. Weil es wegen der Abstandsregel weniger Teilnehmer sind, findet er alle 14 Tage samstags und sonntags statt.

Wie läuft die Fahr-Ausbildung unter Hygieneauflagen jetzt genau ab?

Es gibt einen Sondererlass, der uns erlaubt, den Theorieunterricht bis zum 30. September online zu erteilen. Das ist normalerweise laut Fahrlehrergesetz verboten, eigentlich muss die theoretische Ausbildung in den Räumlichkeiten einer Fahrschule stattfinden. Wir werden eine Kombination anbieten. In unserem 70 Quadratmeter großen Schulungsraum im Hauptsitz in Ennepetal können wir gemäß der Vorgaben 14 Schüler gleichzeitig unterrichten. Zusätzlich haben wir zweimal täglich Online-Kurse.

Corona-Schutzmaßnahmen sind kein zeitlicher Mehraufwand

Und wie gut lassen sich die Maßnahmen für die Fahrstunden umsetzen?

Wir legen die Fahrstunden so, dass es für die Fahrschüler möglich ist, sich vorher die Hände zu waschen. Ansonsten gibt es aber auch Desinfektionsmittel im Fahrzeug. Nach einer Fahrstunde desinfizieren wir Lenkrad und alle berührten Knöpfe. Das dauert vielleicht 30 Sekunden und ist kein zusätzlicher Zeitaufwand. Die Vor- und Nachbesprechung der Stunden findet jetzt nicht mehr im Fahrzeug statt, sondern außerhalb und währenddessen lüften wir das Auto einmal durch.

Auch der Mundschutz ist im Auto Pflicht. Stört die Maske beim Fahren?

Wenn man eine gut sitzende Abdeckung hat, hat man keine Probleme. Für Brillenträger ist es natürlich schwieriger, weil die Brille durch die Atemluft beschlägt. Wir empfehlen da ein Dreieckstuch. Der Gesetzgeber erlaubt ausdrücklich auch Schals und Tücher, von daher hat jeder das für sich komfortabelste Mittel gesucht. Meine Mitarbeiter und ich sind zum Beispiel alle von den FFP2-Masken abgerückt, weil die immer hoch rutschen und hinter den Ohren einschneiden. Wir müssen den Schutz ja bei gut zehn Fahrstunden am Tag tragen und sprechen dabei die meiste Zeit auch noch. Das ist schon eine Herausforderung.