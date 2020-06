Ferien: Stadtbüchereien laden zum Sommerleseclub ein

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. In den Ferien können Kinder und Jugendliche wieder beim Sommerleseclub der Stadtbüchereien im EN-Kreis mitmachen.

Die Stadtbüchereien im EN-Kreis bieten auch in diesem Jahr wieder den beliebten Sommerleseclub an. Alle Kinder und Jugendlichen, aber auch deren Eltern und Großeltern, sind eingeladen, mitzumachen.

Der Sommerleseclub öffnet sich für die ganze Familie und verbindet die Generationen. Ein riesiges Angebot an Neuerscheinungen wartet auf große und kleine Lese-Fans und die Bücher freuen sich, auf die Reise zu gehen.

Lokale Besonderheiten und Prämien In der Stadtbücherei Ennepetal winken nicht nur Urkunden, sondern auch tolle Geschenke. Zusätzlich gibt es Lese-Oskars zu gewinnen. Prämiert werden die Lese-Logbücher in den Kategorien „Das witzigste Motto“, „Die schönste Kreativ-Pinnwand“ und „Der beste Gesamteindruck“. 02333/979 241, Mail: buecherei@ennepetal.de Die Stadtbücherei Gevelsberg prämiert die Kindertageseinrichtung mit den meisten Anmeldungen und ebenfalls die kreativsten Lese-Logbücher in den Kategorien „Der originellste Leseplatz des Sommers“, „Lustigster Team-Name“, „Die schönste Kreativ-Pinnwand“. 02332/83982, Mail: buecherei@stadtgevelsberg.de In der Stadtbücherei Schwelm können sich die Teilnehmer nicht nur die gelesenen Bücher ins Logbuch eintragen, sondern auch ihre Teilnahme an Aktivitäten im Freien, wie z.B. eine Stadtrallye. 02336/801 275, Mail: stadtbuecherei@schwelm.de Die Stadtbücherei Sprockhövel plant für alle Leseclubteilnehmer Touren in „freier Wildbahn“, für die man ebenfalls Stempel ins Lese-Logbuch bekommt. 02339/ 917 152, Mail: stadtbuecherei@sprockhoevel.de

Sommerleseclub: So kann man ganz einfach mitmachen

Beim Sommerleseclub dürfen sich die Teilnehmer auf die neusten Bücher und Hörbücher in der jeweiligen Stadtbücherei freuen. Die Teilnahme ist allein als Lese-Held möglich oder als Team mit Freunden und Verwandten. Nach der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer ein Lese-Logbuch, in das er alle Geschichten, die er gelesen oder gehört hat, einträgt.

Am Ende der Sommerferien wird das Lese-Logbuch in der jeweiligen Bücherei abgegeben und der Teilnehmer erhält eine Urkunde für die tolle Leseleistung während der Ferien. Weitere Details bitte in der jeweiligen Bücherei vor Ort erfragen.

Die Teilnahme am Sommerleseclub ist kostenlos und während der gesamten Ferien möglich. Mit dem Projekt möchten die Stadtbüchereien die außerschulische Leseleistung von Kindern und Jugendlichen fördern. Es wird finanziert und unterstützt vom Kultursekretariat NRW.