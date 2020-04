Feuer und Unfall in Schwelm: B 483 voll gesperrt

Schwelm. Vollsperrung: Zu gleich zwei Einsätzen muss die Feuerwehr am Donnerstag an die Kölner Straße in Schwelm ausrücken. Jetzt läuft der Verkehr wieder.

Die Duplizität der Ereignisse sorgte am Donnerstagmorgen dafür, dass die B 483 in Schwelm gleich zweimal in Folge für den Verkehr voll gesperrt werden musste. Sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts kam der Verkehr auf der Winterberger Straße/Kölner Straße für mehrere Stunden zum Erliegen.

Wohnungsbrand

Genau um 9.31 Uhr heulten in Schwelm die Sirenen. „Brand im Gebäude Kölner Straße 60“ lautete der Einsatzbefehl für die Feuerwehr, der über die Kreisleitstelle die Wachbesatzung an der August-Bendler-Straße erreichte. Da es sich bei dem Gebäude um ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus handelt, wurde die Sirenenalarmierung gewählt.

Beim Eintreffen der Wehr, die mit insgesamt 25 Einsatzkräften zum Unglücksort geeilt war, war das Feuer allerdings von Nachbarn schon gelöscht worden. In der Wohnung im ersten Obergeschoss war ein auf dem Herd abgestellter geflochtener Brotkorb in Brand geraten. Nachbarn hatten sowohl die Feuerwehr verständigt, das Feuer gelöscht und die ältere Dame aus ihren vier Wänden ins Freie gebracht.

Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude und kontrollierten die Wohnung auf versteckte Brandnester. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort, Nachbarn nahmen die Seniorin erst einmal bei sich auf.

Ölspur und Unfall

Die Einsatzkräfte waren gerade acht Minuten wieder auf der Wache, da kam um 10.38 Uhr die zweite Alarmierung zur Kölner Straße. Ein Motorrad war auf einer Ölspur in Höhe des Haus am Weinberg zu Fall geraten, die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Helios-Krankenhaus am Martfeld eingeliefert werden.

Die Wehr streute die Flüssigkeit mit Bindemittel ab und reinigte die Unfallstelle. Eine herbeigerufene Kehrmaschine unterstützte die Feuerwehr bei ihrer Arbeit. Um 12.05 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder auf der Wache August-Bendler-Straße ein, dann erst konnte die Straße wieder freigegeben werden.