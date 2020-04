Feuerwehr Ennepetal sorgt mit höchsten Tönen für Gänsehaut

Auf der ausgefahrenen Drehleiter sorgte Brandmeisterin Katharina Franz von der Feuerwehr Ennepetal bei vielen Ennepetalern jüngst für einen Gänsehaut-Moment.

Die 24-Jährige spielte an verschiedenen Stellen in der Stadt hoch über den Dächern (hier vor dem Rathaus) auf der Trompete „Freude schöner Götterfunken“ aus Beethovens neunter Sinfonie. Das Stück hat sich zur Solidaritäts-Hymne in der Corona-Krise entwickelt.

Katharina Franz, die seit zwei Jahren in der Wachabteilung 1 ihren Dienst versieht, hatte in ihrer Kindheit fünf Jahre lang Trompetenunterricht, zuletzt stand das Instrument aber meist unbeachtet in der Ecke. Unterstützt wurde Katharina Franz von ihre Kollegen Björn Windhövel, Jörg Dörner und Lukas Szczygiel.