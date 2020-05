Feuerwehr Schwelm leistet Schule Nachbarschaftshilfe

Die Feuerwehr Schwelm hatte jetzt einen außergewöhnlichen Einsatz an der Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße: Ein Bienenvolk der schuleigenen Imker-AG war ausgebüxt und hatte sich eine neue Königin gezogen.

Die Leih-Drehleiter der Feuerwehr Schwelm im Einsatz an der Grundschule Engelbertstraße. Foto: Privat

Das gesamte Bienenvolk versammelte sich zunächst in einem Baum direkt am Hofeingang des Gebäudes. Ohne viele Worte leistete die Feuerwehr Schwelm mit Stefan Rohde und Tim Neumann direkt und unbürokratisch „Nachbarschaftshilfe“ und rückte mit einer Drehleiter an. Per Leiterkorb wurde Lehrer und zugleich Hobbyimker Thorben Wesser in die Höhe verfrachtet, um die Bienentrauben einzufangen. Gleich drei Kisten konnten so gefüllt werden. Bienen und Honig waren gerettet – der Feuerwehr sei Dank. Übrigens war es nicht die eigene Drehleiter der Feuerwehr. Es handelte sich um ein Leihgerät, da das Schwelmer Fahrzeug zur Generalinspektion, die alle zehn Jahre nötig ist, in der Werkstatt weilt. Auf dem Facebook-Post der Schule war fälschlicher weise von der neuen Drehleiter der Schwelmer Feuerwehr zu lesen, die zu ihrem ersten Einsatz ausrücken konnte.