Firma aus Ennepetal betrogen: Ex-Mitarbeiter gesteht

Der Strafprozess wegen Betrugs, Bestechung und Bestechlichkeit war bereits Anfang März gestartet, musste aber wegen einer Erkrankung des Gevelsberger Hauptangeklagten (45) abgebrochen werden. Gegen ihn wurde das Verfahren inzwischen abgetrennt, weil er weiterhin krank ist. Gegen die beiden verbliebenen Angeklagten wird nun erneut verhandelt - doch das läuft nicht ohne Schwierigkeiten ab.

Rechtsanwalt Goran Bronisch aus Düsseldorf gehört zu jenen Vertretern seiner Zunft, die vor Gericht ganz bewusst keine Sympathiepunkte sammeln wollen. Im Gegenteil: Er nutzt knallhart jede Gelegenheit, den Richtern Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Das ist legal, doch es erschwert zwangsläufig den reibungslosen Verfahrensablauf. „Konfliktverteidigung“ nennt sich das.

Verteidiger reicht Ablehnungsgesuch ein

Bereits im Vorfeld der Verhandlung vor dem Landgericht Hagen hatte Verteidiger Bronisch gegen die Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer ein Ablehnungsgesuch eingereicht. Deshalb unterbricht er den Prozessbeginn, drückt auf die Mikrofontaste und schaltet sich lautstark ein: Es dürfe jetzt gar nicht verhandelt werden, behauptet der Anwalt kühn, zumindest nicht, bevor über seinen Antrag entschieden worden sei. Um es abzukürzen: Nach einigem juristischen Hin und Her, mit verbalem Schlagabtausch, setzt die Kammer unter Vorsitz von Richter Andreas Behrens ihr geplantes Programm unbeirrt fort.

Angeklagt ist ein 66-jähriger Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde, dem gewerbsmäßiger Betrug und Bestechung im geschäftlichen Verkehr vorgeworfen werden. Er soll im Zeitraum von Mitte 2011 bis Ende 2015 dem damaligen Mitarbeiter eines Ennepetaler Metallwerks regelmäßig Schmiergeld zugesteckt haben: Insgesamt 93 Mal, jeweils 150 Euro. Beim 94. Mal sei die Sache aufgeflogen und die Geldübergabe im Versuch stecken geblieben.

Manipuliertes Material eingeschleust

Der zweite Angeklagte (49) war der Empfänger des Schmiergeldes. Er bekleidete zur Tatzeit „eine Art Meisterposition“ in der Ennepetaler Firma, die sich unter anderem mit der Rückgewinnung von Rohstoffen aus Schrott beschäftigt. Durch seine kriminelle Mithilfe hätte er dazu beigetragen, dass das Unternehmen innerhalb von vier Jahren um gut 600.000 Euro geschädigt wurde, so der Vorwurf. In das Metallwerk waren regelmäßig ganze Lastwagenladungen mit Messingschleifstaub geliefert worden, um daraus Kupfer zu recyclen.

Der zu bezahlende Preis hing jeweils vom Kupfergehalt des angelieferten Materials ab, das im Labor der Ennepetaler Firma analysiert wurde. Der bestechliche Meister gab aber keine Probe des tatsächlich gelieferten Materials zur Untersuchung, sondern einen manipulierten Eimer, der Schleifstaub viel besserer Qualität enthielt. Darin steckte ein bis zu zwanzig Prozent höherer Kupferanteil als in dem tatsächlich gelieferten Material.

So geht es weiter Für das Verfahren sind insgesamt 13 Verhandlungstage angesetzt. Nächste Woche Montag geht es im Prozess weiter. Der letzte angesetzte Verhandlungstermin ist am 17. Juli. Spätestens dann, so die Planung, soll das Urteil gesprochen werden.

Schmiergeld im Büro erhalten

Während sich der 64-jährige Hauptangeklagte, verteidigt durch Anwalt Bronisch, nicht zu der durch Staatsanwalt Jörn Kleimann vorgetragenen Anklageschrift äußern wollte, plauderte der Ex-Firmenmitarbeiter umso freimütiger und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Er wurde einst in der ehemaligen DDR geboren und lebt inzwischen wieder in Ostdeutschland. In die Ennepetaler Firma sei er 1991 durch seine ehemalige Ehefrau gekommen, die dort ihre Ausbildung gemacht hatte. Zunächst wäre er dort als Lagerarbeiter angefangen und hätte vier Jahre lang Metalle sortiert. Nach einer Schulung zur Führungskraft war er 1995 „in den Rang eines Meisters ohne Meisterbrief“ aufgestiegen.

In dieser Position hätte er auch das Schmiergeld angenommen und für jede Lieferung Metallstaub, die er seinem Arbeitgeber als besonders kupferhaltig unterjubelte, 150 Euro eingesteckt. Das Geld konnte er gut gebrauchen, weil er seinerzeit rund 77.000 Euro Schulden hatte. Der Mitangeklagte, der ihn regelmäßig mit Euro-Scheinen bestach und den Schleifstaub aus einer Schalksmühler Firma anlieferte, sei in der ersten Zeit als Beifahrer im Lieferwagen mitgekommen. Später sei dieser dann in einer BMW-Limousine der 5-er-Reihe vorgefahren. Anfangs sei ihm das Bestechungsgeld noch im Büro ausgezahlt worden, später hätte man sich auf dem abgelegenen Gelände bei Bilstein zu den regelmäßigen Geldübergaben getroffen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.