Freie Wähler Ennepetal stellen sich für die Kommunalwahl auf

Die Freien Wähler Ennepetal gehen mit ihrem Vorsitzenden Rolf Hüttebräuker als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl. Das beschlossen die Mitglieder in ihrer Aufstellungsversammlung. Bis auf einen hat die Wählervereinigung alle Wahlbezirke mit Direktkandidaten besetzen können, in Kürze soll der offene Bezirk aber noch nachbesetzt werden. Einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt stellen die FWE nicht auf.

Neben Rolf Hüttebräuker sind auf den aussichtsreichsten Plätzen der Reserveliste Manfred Deneke (2), Ryszard Chodak (3) und Lisa Marie Bulla (4) zu finden. Manfred Deneke verfügt bereits über Ratserfahrung. Er gehörte für einige Zeit der CDU-Fraktion an. Nach deren Spaltung wechselte er 2013 zur FWE-Fraktion. Zuletzt war er sachkundiger Bürger im Verwaltungsrat, bevor die FWE-Fraktion nach dem Wechsel von Volker Imlau und Jutta Hessler im Sommer 2019 ihren Fraktionsstatus und damit auch ihre Sitze in den Fachausschüssen und weiteren Gremien verlor. Ryszard Chodak ist Geschäftsführer der Freien Wähler, zudem war er ebenfalls sachkundiger Bürger.

Vorstandsämter neu besetzt Vor der Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl hielten die FWE noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab. Dabei wurde Lisa Marie Bulla zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Oliver Dunker, der sich bereits vor einiger Zeit zurückgezogen hatte. Zum Beisitzer gewählt wurde Reinhard Bethge. Er war früher SPD-Mitglied und schloss sich kürzlich den FWE an. In der Versammlung äußerte sich der Vorsitzende Rolf Hüttebräuker kurz zur Bürgermeisterwahl: Es sei ein Unding, dass die SPD keinen eigenen Kandidaten aufstelle, sondern Bürgermeisterin Imke Heymann unterstütze. „So wird die seit Jahrzehnten in Ennepetal praktizierte Große Koalition mal öffentlich.“

Ganz neu dabei ist Lisa Marie Bulla, die erst kürzlich in die FWE eintrat. Die 23-Jährige studiert Katholische Theologie und Spanisch. Erste Erfahrungen in der Politik hatte sie bei der Freien Wählergemeinschaft in Sprockhövel gemacht. Nachdem sie von Gevelsberg nach Ennepetal gezogen ist, will sie sich nun hier engagieren. Das sei ein guter Start in eine neue Stadt. „Ich freue mich, direkt so eingebunden zu werden“, sagte sie gegenüber dieser Zeitung. Neben Listenplatz 4 und der Direktkandidatur für den Bezirk Häufgen wurde ihr der stellvertretende Vorsitz der FWE anvertraut.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten werden die Freien Wähler nicht aufstellen. „Es ist sehr schwierig, eine geeignete Persönlichkeit zu finden“, erklärt Rolf Hüttebräuker. „Es nützt nichts, mit aller Macht zu sagen, wir nehmen einen, nur damit wir einen haben.“ Ob die FWE eine Wahlempfehlung aussprechen werde, sei noch offen. „Das müssen wir noch abschließend bereden“, so der Vorsitzende. Nach aktuellem Stand – die Frist läuft noch bis zum 27. Juli – treten neben Amtsinhaberin Imke Heymann die unabhängigen Kandidaten Cornelia Born-Maijer und Sotirios Kostas zu Wahl an.

Programm wird noch erarbeitet

Ein Wahlprogramm haben die Freien Wähler noch nicht verabschiedet. Man habe aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen erst im Mai eine Vorstandssitzung machen können und habe die Aufstellungsversammlung nur ganz kurzfristig vorbereiten können, erklärt Rolf Hüttebräuker. Inhaltlich sei man daher noch nicht so weit. Grundsätzlich habe die Corona-Krise die Stadt, genauso wie Bund und Land, vor große finanzielle Probleme gestellt. „Es muss alles auf den Prüfstand“, so Hüttebräuker, der als Wahlziel für September 12 Prozent ausgab. „Ob wir das erreichen, ist eine andere Frage.“

Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die FWE 8,8 Prozent der Stimmen erreicht und damit vier Ratsmandate gewonnen. Nachdem Barbara Mittag schon 2015 zur SPD-Fraktion übertrat, wechselten im Sommer vergangenen Jahres Volker Imlau und Jutta Hessler zur FDP. Seitdem ist Rolf Hüttebräuker alleiniger Vertreter der Freien Wähler im Rat der Stadt Ennepetal. Hüttebräuker, der seit 2018 wieder Vorsitzender der FWE ist und auch dem Kreistag angehört, war 2002 von der CDU zur damaligen EWG (später in FWE umbenannt) gewechselt.