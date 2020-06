Ganze Branche existenzbedroht

1 Was sagen Sie zur Spendenaktion des Gevelsberger Kirmesvereins?

Grundsätzlich ist das eine wahnsinnig große Geste, die da von den Kirmesgruppen über den Verein anläuft. Diese Geste kann man gar nicht in Worte fassen. Wenn ich sehe, wie die Gevelsberger hinter der Kirmes stehen, bleibt einem die Spucke weg.



2 Die Absage der Gevelsberger Kirmes ist jetzt ein paar Wochen her. Wie ist aktuell die Stimmung unter den Schaustellern?

Die aktuelle Stimmung ist beängstigend. Ich selbst bin zum Beispiel in der Situation, dass ich nicht weiß, ob es meinen Betrieb im nächsten Jahr noch gibt. Die Unterstützung, die wir vom Staat bekommen haben, war ein Schlag ins Gesicht. Viele meiner Kollegen haben schon psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Die ganze Branche ist existenzbedroht.



3 Die Spendenaktion des Kirmesvereins zielt auf das kommende Jahr ab. Wie blicken Sie auf 2021?

Ich kann noch gar nicht sagen, inwieweit Kirmesveranstaltungen, wie wir sie kennen, im nächsten Jahr überhaupt stattfinden.