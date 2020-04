Gasgeruch: Wohnhaus in Schwelm evakuiert

Gasgeruch mit unklarer Ursache hat am Karfreitag in Schwelm zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Am Karfreitagabend um 22.18 Uhr wurde der Feuerwehr der Gasgeruch in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Lindenstraße gemeldet. Das Wohnhaus wurde von den Einsatzkräften geräumt, ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp unter Atemschutz ist ging mit Messgeräten in die betroffene Wohnung vor. In der Wohnung wurde eine Propangasflasche vorgefunden, die vorsichtshalber ins Freie gebracht wurde. Messergebnisse, die auf eine Gefahr hindeuteten, gab es nicht.

Gehölz brennt

Nachdem auch angrenzende Wohnungen kontrolliert worden waren, konnten die Bewohner zurück ins Haus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wurde die Feuerwehr Schwelm um 2.26 Uhr zu einem unklaren Feuerschein am Hauptbahnhof alarmiert. Vor Ort brannte auf einer Fläche von ca. 15 Quadratmetern Gehölz. Die Feuerwehr ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Um an den Brandherd heran zu kommen, musste die Feuerwehr sich gewaltsam Zugang zu dem Bereich verschaffen. Das Feuer konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Da sich das Feuer relativ nah an einem Gebäude befand, wurde dieses angrenzende Gebäude auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Ohne Befund. Die Feuerwehr Schwelm war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

Mit einer Ölspur hatte es die Feuerwehr an Karfreitag in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr zu tun. Einsatzorte waren die Prinzenstraße, die Berliner Str. sowie Am Damm. Ein Fahrzeug hatte nach einem Defekt Motor- beziehungsweise Getriebeöl verloren. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.