Gebetsruf in Schwelm: Schulterschluss der Gemeindevertreter

Schwelm. In der Diskussion um den öffentlichen Gebetsruf der Moschee in Corona-Zeiten werben Vertreter der Gemeinden um Verständnis und ein Miteinander.

Kaum ein Ereignis hat in den vergangenen Tagen in der Kreisstadt zu solch kontroversen Diskussionen geführt wie der Gebetsruf der Türkisch-Islamischen Gemeinde, der mit Erlaubnis der Stadt Schwelm seit Dienstag vergangener Woche von der alten Moschee an der Hattinger Straße ertönt. In die Kritik geriet insbesondere Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock. Alle Schwelmer Fraktionen warfen ihr vor, bei einer solch sensiblen Angelegenheit an der Politik vorbei die Erlaubnis dafür erteilt zu haben. Ganz andere Töne schlagen nun Vertreter von Gemeinden in Schwelm an. In einem gemeinsamen Schreiben werben Vertreter der Evangelischen, Katholischen und Türkisch-Islamischen Gemeinde um Verständnis und für ein Miteinander.

Gemeinsames Schreiben

In dem von Pfarrer Jürgen Schröder für die Evangelische Kirchengemeinde, von Propst Norbert Dudek für die Katholische Kirchengemeinde St. Marien und von Gemeindevorstand Osman Nuri Yilmaz für die Türkisch-Islamische Gemeinde Schwelm unterzeichneten Schreiben heißt es vorab vermittelnd: „Die Auswirkungen der Corona-Krise halten uns weiter auf Trab. Der vor Ostern zunächst genehmigte Gebetsruf an der Türkisch-Islamischen Gemeinde Schwelm sollte ähnlich wie das Geläut der Schwelmer Kirchen die Gläubigen in der Krise ermutigen und ein Zeichen der Verbundenheit sein. In der Bevölkerung und in der Politik wurde der Gebetsruf sehr unterschiedlich aufgenommen.“

Ev. Pfarrer Jürgen Schröder Foto: Privat

Dazu nehmen Pfarrer Jürgen Schröder, Propst Norbert Dudek und Osman Nuri Yilmaz von der Moscheegemeinde nun wie folgt Stellung: „Als Vertreter unserer Gemeinden möchten wir zunächst Danke sagen für die vielfältigen Zeichen der Verbundenheit in unserer Stadt. Viele Menschen versuchen zu helfen in dieser Krise, vor der wir alle noch nichts Vergleichbares erlebt haben. Viele Menschen helfen ganz praktisch, aber auch der Umgang auf den Straßen und in der Stadt ist meist rücksichtsvoll und umsichtig. Dafür sagen auch wir Danke.“

Die Unterzeichner machen noch einmal klar, welche Einschränkungen die Corona-Bestimmungen für die Gläubigen in der Stadt haben und was es mit dem gemeinsamen Glockengeläut auf sich hat. Sie schreiben: „In unseren Gemeinden erleben wir die Krise hautnah. Unsere Versammlungen zum Gebet sind nicht möglich. Zudem fragen viele gerade in dieser Zeit auch nach seelsorglicher Unterstützung, die wir nur eingeschränkt geben können. Mit dem zusätzlichen Geläut der Glocken um 19 Uhr laden die christlichen Kirchen in Schwelm zum Gebet zuhause ein. Auch soll damit ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden, das über die Grenzen von Glaube und Religion hinaus geht.“

Dies sei derselbe Grund, warum sich auch die muslimische Gemeinde für einen öffentlichen Gebetsruf entschieden habe. Pfarrer Schröder, Propst Dudek und Gemeindevorstand Yilmaz erklären dazu: „ Der in den letzten Tagen viel diskutierte Gebetsruf der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Schwelm einmal am Tag sollte ebenso ein Zeichen der Ermutigung füreinander sein und ein positiver Beitrag der muslimischen Gemeinde für die Bevölkerung Schwelms sein. Wir bedauern, dass das nicht alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt so empfunden haben.“

Osman Nuri Yilmaz von der türkisch-islamischen Gemeinde Foto: WP

Die Unterzeichner vermuten, dass dies „vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der traditionell in arabisch vorgetragene Ruf von den meisten nicht verstanden wird.“ In Schwelm werde daher ein Bittgebet auch auf deutsch vorgetragen. Und sie stellen klar: Der arabische Ruf habe die Bitte um Gesundung und das Wohlergehen der Menschen zum Inhalt.

„Wir verstehen, dass angesichts der vielen Krisenherde auf der Welt, die sich oft von einem falsch verstandenen Glauben nähren, für manche in Schwelm ein Gebetsruf ungewohnt und vielleicht sogar mit negativen Bildern besetzt ist“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Wir wissen auch um die Verantwortung der Religionen, sich nicht nur bei uns, sondern auch in der Welt für Gleichberechtigung und für ein friedliches Miteinander einzusetzen. Gleichwohl sehen wir unsere Möglichkeiten zunächst vor Ort in unserer Stadt. So hören wir auch viele positive Stimmen aus der Bevölkerung zu unserem gemeinsamen Bemühen um Verständigung und Frieden in den letzten Jahren wie auch heute.“

Appell an Stadt und Politik

Vor diesem Hintergrund werben die drei Gemeindevertreter um Verständnis und Zusammenhalt auch seitens der Stadt und der Politik: „Wir bitten daher die Vertreter und Vertreterinnen der Stadt Schwelm und der Politik und auch die Öffentlichkeit, den öffentlichen Gebetsruf der Moscheegemeinde – für die Zeit der Krise und einmal am Tag um ca. 17.20 Uhr – wohlwollend aufzunehmen.“

Propst Norbert Dudek Foto: Privat

Was die Rolle der Bürgermeisterin betrifft, die von den Fraktionen in ungewöhnlich scharfer Form kritisiert wurde, erklären Jürgen Schröder, Osman Nuri Yilmaz und Norbert Dudek: „Wir danken in dem Zusammenhang unserer Bürgermeisterin Frau Gabriele Grollmann-Mock, die für die Anliegen der Glaubensgemeinschaften stets ein offenes Ort hat und – wie auch in diesem Fall – unbürokratisch helfen will.“

Zum Schluss ihrer gemeinsamen Stellungnahme appellieren die Gemeindevertreter an die Bevölkerung: „Wir bitten die Bürger und Bürgerinnen der Stadt, weiterhin füreinander da zu sein und sich persönlich für eine Verständigung zwischen den Menschen verschiedenen Glaubens und unterschiedlicher Ansichten einzusetzen und den Gebetsruf ebenso als ein Zeichen dafür zu verstehen. So wünschen wir allen Gesundheit und die gemeinsame Bewältigung dieser Krise, die unser Leben in dieser Zeit so einschränkt und gefährdet.“