Geldautomaten: Schwelmer Täter bei Razzia verhaftet?

Schwelm. Bundesweit wurden bei einer Razzia Mitglieder einer Bande verhaftet, die Geldautomaten leerräumt. Auch in Schwelm wurden man da hellhörig.

Die Meldung machte in Windeseile die Runde – vor allem in Schwelm war die Freude zunächst groß: Im Rahmen einer Razzia im gesamten Bundesland klickten die Handschellen für mehrere Mitglieder eine südosteuropäischen Bande, die sich darauf spezialisiert hatte, Geldautomaten leer zu räumen.

Gleich zweimal war ein solcher in Schwelm während der vergangenen Woche an der Barmer Straße in die Luft geflogen. Sind auch die Schwelmer Täter den Beamten ins Netz gegangen? „Nein, leider nicht“, sagt Oliver Peiler, Pressesprecher der Polizei Dortmund, die bei dem Zugriff die Federführung inne hatte. „Die nun gefasste Bande hatte eine klare Handschrift, wie sie die Automaten im gesamten Bundesgebiet geöffnet hat. Sie haben diese aber niemals gesprengt.“

Neuer Standort für Automaten

Dies ist allerdings genau die Methode gewesen, mit den Verbrecher in jüngster Vergangenheit dem Geldautomaten an der Barmer Straße zu Leibe gerückt sind. Zunächst jagten bislang unbekannte Täter diesen mit Festsprengstoff hoch, wenige Wochen später sprengten Unbekannte den Ersatzautomaten ebenfalls mit Gas.

„Wir werden zeitnah einen neuen Automaten aufstellen“, teilt Michael Lindermann, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Sparkasse zu Schwelm auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Dieser wird allerdings nicht mehr an dem Wohnhaus aufgebaut. „Das können wir den Nachbarn nicht weiterhin zumuten. Wir haben einen neuen Standort in Aussicht“, sagt Lindermann.