Gelungener Abschluss für Kindermalaktion in Gevelsberg

Gevelsberg. 122 selbst gemachte Bilder für die Bewohner der Alten- und Pflegeheime in Gevelsberg kamen bei der Kindermalaktion des Bürgermeisters zusammen.

Die Kindermalaktion des Bürgermeisters schließt mit einem großen Erfolg: Pünktlich in der Woche vor Ostern erreichten Claus Jacobi 122 selbst gemachte Bilder junger Künstler, aus denen individuelle Ostergrußkarten für Senioren in Gevelsberger Alten- und Pflegeheimen gestaltet werden konnten. Zusammen mit einem kleinen Schokohasen als süßem Gruß für jeden Heimbewohner, überbrachte das Stadtoberhaupt am Donnerstag die Grüße an die Gevelsberger Senioreneinrichtungen.

Unterstützt wurde die Mitmachaktion auch von allen Fraktionen im Gevelsberger Stadtrat als klares Signal des Zusammenhalts in einer schwierigen Zeit. Zugleich steuerten die in der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege organisierten Verbände solidarisch einen Großteil der Mittel für die Aktion bei. „Es ist beeindruckend und anrührend, welch fröhliche und mutmachenden Motive die Kinder unserer Stadt für ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger kreiert haben. Wir können in Gevelsberg auf unsere Kinder stolz sein und uns an ihnen ein Beispiel nehmen“, so Claus Jacobi zum Abschluss der Aktion. „Unser aller Dank geht heute an die, die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben am Laufen halten. Unsere Solidarität und Fürsorge muss denen gelten, die aus der aktuellen Krise wirtschaftliche Nachteile erleiden.“

Verbunden mit den besten Wünschen für ein frohes und gesegnetes Osterfest bittet der Bürgermeister im Namen von Rat und Verwaltung noch einmal eindringlich darum, die zunächst bis zum 19. April angesetzten Schutzmaßnahmen auch weiter zum Wohle aller konsequent einzuhalten.