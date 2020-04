Gesprengter Geldautomat: Polizei rammt Flucht-Pkw in Schwelm

Es gibt schlechtere Fluchtwagen als einen 400 PS starken Audi RS3. Doch selbst mit einem solchen war für einen Niederländer mit marokkanischen Wurzeln auf Schwelmer Stadtgebiet die Flucht vor der Polizei am frühen Freitagmorgen beendet. Ein Streifenwagen rammte den Audi, dessen Fahrer zuvor mir mehreren Komplizen einen Geldautomaten in Hagen in die Luft gejagt hatte. Besteht eine Verbindung zu den Schwelmer Fällen?

Der Flüchtige ließ seine Komplizen zurück und raste vom Tatort über die A1 in Richtung Köln. Im Auto: Chemikalien, die zur Sprengung eingesetzt wurden sowie ein großer Teil der Beute. Auffällig ist das Auto. Ein Modell mit gleicher Motorisierung nur als Stufenheck ist bei der letzten Sprengung des Sparkassenautomaten in Schwelm zum Einsatz gekommen.

Mutmaßlich sind schnelle Audis die Fluchtwagenfavoriten einer niederländischen Bande, die in Deutschland Geldautomaten sprengt und mehrere Dutzend Mitglieder haben soll.