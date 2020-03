Gesundheitsamt wollte Gevelsberger nicht auf Corona testen

Gevelsberg. Ein Gevelsberger sitzt nach seinem Skiurlaub in Tirol in Quarantäne. Das Gesundheitsamt lehnte einen Abstrich zum Coronatest aber zunächst ab.

Thomas B. heißt eigentlich ganz anders, möchte aber lieber nicht mit seinem richtigen Namen in der Öffentlichkeit erscheinen. Denn der Gevelsberger sitzt derzeit in Quarantäne, hat Halsschmerzen und Husten, wartet auf das Ergebnis seines Corona-Tests. Natürlich wolle er Gewissheit haben, aber am meisten verwundere ihn, dass das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises ihn trotz seiner Symptome am Samstag zunächst nicht testen wollte. Er berichtet aus einer unfreiwilligen Herren-WG.

Der Urlaub

Natürlich war Corona schon ein Thema, als die Truppe sich aufmachte, um in Tirol Ski zu fahren. Mit 13 weiteren Leuten aus zahlreichen Städten – unter anderem aus Bochum, Essen und Gelsenkirchen – machte der 40-Jährige sich auf die Reise. Während ihrer Zeit in den Tiroler Alpen wurde die Virusinfektion zu einer immer realeren Bedrohung. „Plötzlich war klar, dass einer aus unsere Gruppe eine Woche zuvor in der Kneipe in Ischgl war, von wo aus sich das Virus ausgebreitet hatte“, sagt der Gevelsberger. Die Beunruhigung stieg auch in der Gruppe an.

Die Männer seien vorwiegend unter sich geblieben. „Einmal nur waren wir beim Après Ski. Während der gesamten Zeit dort habe ich sehr darauf geachtet, dass ich keine Türklinken oder Geländer anfasse.“ Kontakt zu anderen Menschen lassen sich aber gerade im Winterurlaub so gut wie nicht ausschließen bei Gondel- und Liftfahrten

Die Befürchtung

Als die Gruppe den Rückweg antrat, war das Tiroler Skigebiet rund um Sölden bereits zum Risikogebiet erklärt worden. Die Männer diskutierten untereinander, was das Sinnvollste ist in dieser Situation, in der sie nun zu einer potenziellen Lebensgefahr für ihre Liebsten geworden waren. „Ich habe für mich entschieden, dass ich in Quarantäne gehe“, sagt Thomas S., der sich noch vor seiner Rückkehr mit seiner Lebensgefährtin in Verbindung setzte.

„Wir haben uns dann gemeinsam darüber informiert, welche Vorbereitungen für eine zweiwöchige Quarantäne getroffen werden müssen. Sie hat alles erledigt, zum Beispiel Nudeln, Reis, Konserven, Kartoffeln gekauft“, erzählt der 40-Jährige, der sich seine Wohnung nun mit einem seiner Reisegefährten teilt. In der anderen Wohnung sind die Frauen zur Zwangs-WG geworden. Das letzte Mal haben sich die Paare vor dem Urlaub und ihrer selbst organisierten Quarantäne gesehen.

Warum hat er so entschieden? „Die größte Angst habe ich nicht um mich selbst“, sagt er. Er gehöre zu keiner Risikogruppe. Aber, so betont er im Gespräch mit dieser Zeitung, wolle er auf keinen Fall dafür verantwortlich sein, dass sich Menschen durch ihn mit dem Virus infizieren. Es gehe ihm bei den Vorsichtsmaßnahmen nicht zuletzt um seine Eltern. „Mein Vater ist 83, meine Mutter Ende 60, beide gehören zur Risikogruppe und ich möchte keine Gefahr für sie und andere darstellen.“

Die Quarantäne

Unmittelbar nach seiner Rückkehr meldete Thomas S. sich beim Gesundheitsamt des Kreises. Denn bereits seit einigen Tagen hatte er Symptome, die eine einfache Erkältung sein könnten, aber durchaus auch auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten. „Insbesondere habe ich Halsschmerzen und Husten, fühle mich schlapp“, erzählt er. Um so erstaunter war Thomas S., als er die Reaktion des Gesundheitsamts am Telefon vernahm. Diese Symptome würden nicht ausreichen, um einen Test auf das Coronavirus durchführen zu lassen. Er solle zwei Wochen freiwillig zu Hause bleiben und sich melden, wenn es schlimmer werde, er beispielsweise Fieber bekomme. „Ich sollte noch nicht einmal meine Personalien angeben“, wunderte sich der Österreich-Rückkehrer.

Infobox Zwei mobile Fahrzeuge für Abstriche an der Haustür Damit Patienten zeitnah zuhause auf das Corona-Virus getestet werden, schickt der Ennepe-Ruhr-Kreis zwei Fahrzeuge für die mobile Diagnostik durch die neun Städte. Sie statten Menschen mit begründetem Verdacht auf eine Corona-Infektion mit dem nötigen Material aus, damit diese selbst einen Abstrich vornehmen können. Die Proben werden gesammelt und anschließend direkt zur Analyse ins Labor gefahren. „Unser Ziel ist, Arztpraxen und Krankenhäuser zu entlasten und gleichzeitig das Infektionsrisiko für weitere Personen zu minimieren“, erklärt Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs. Das Vorgehen hat sich bewährt: „Alle Patienten waren gut vorbereitet und haben den Abstrich problemlos selbst durchführen können“, berichtet Amtsärztin Silke Gernebrodt. Der Ablauf ist dabei stets der selbe: Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation zieht Einmalhandschuhe an und legt ein Merkblatt sowie das Teströhrchen vor die geschlossene Wohnungstür, geht ein Stück zurück. Der Patient öffnet die Tür, nimmt den Abstrich aus seinem Rachen, legt das verschlossene Röhrchen vor seiner Wohnung ab und schließt die Türe.

Weil sein Zustand sich nicht verbesserte, rief er am Montag erneut beim Gesundheitsamt an. Wieder erzählte er, dass er mit Husten, und Halsschmerzen aus Tirol zurückgekehrt sei. „Diesmal war die Reaktion vollkommen anders“, sagt er. Nun war ganz klar: Der Gevelsberger wird getestet werden. Eines der beiden Fahrzeuge des Ennepe-Ruhr-Kreises wird zu seiner Adresse fahren und einen Abstrich nehmen.

Die Quarantäne in der Männer-WG laufe halbwegs entspannt. Filme gucken, Dinge erledigen, die schon ewig liegen geblieben sind, er habe generell noch nie Probleme damit gehabt, sich allein zu beschäftigen, schließlich liegen aber auch noch die meisten Tage der freiwilligen Quarantäne vor ihm.

Der Test

Der Ennepe-Ruhr-Kreis teilt mit: Wer zuhause auf das Virus getestet wird, entscheiden Ärzte: Wer befürchtet, infiziert zu sein, sollte sich über das Bürgertelefon unter 02333/4031449 an den Kreis wenden. Am Telefon werden Fragen zu Symptomen gestellt und es wird geklärt, ob es Kontakt zu einem bestätigten Fall gab oder sich der Betroffene in einem Risikogebiet oder einer Region mit einer Häufung von Infektionen aufgehalten hat. Besteht nach diesem Telefonat weiterhin Verdacht auf eine Corona-Infektion, meldet sich kurz darauf ein Arzt bei dem Patienten. Der Mediziner beantwortet die Fragen des Betroffenen und entscheidet, ob es sich um einen begründeten Verdachtsfall nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts handelt, also ein Abstrich genommen werden muss. In diesem Fall wird die Adresse des Patienten an den Krisenstab weitergegeben. Dieser plant die Route für die Hausbesuche.

Warum diese Vorgehensweise in dem konkreten Fall nicht gegriffen hat, wie sie sollte, konnte am Montag noch nicht geklärt werden. Kreispressesprecher Ingo Niemann versprach auf Nachfrage dieser Zeitung, dem Fall nachzugehen, dies kann aber verständlicher Weise bei der aktuellen Lage etwas Zeit in Anspruch nehmen.