Gevelsberg: A1 wird drei Tage lang voll gesperrt

Vollsperrung: Das meist befahrene Autobahnteilstück Europas wird für drei Tage still gelegt. Von Freitag, 27. März, bis Sonntag, 29. März, wird die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Hagen-West in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitungen für den Fernverkehr verlaufen durch das halbe Bundesland. Grund für die Sperrung ist der Bau der Brücke Eichholzstraße in Gevelsberg.

Für den Neubau der Brücke werden im Bereich der Auf- und Abfahrten in Gevelsberg Stahlträger über die Fahrstreifen der sechsspurigen Autobahn gehoben. „Aus Sicherheitsgründen wird auch der Gehweg der Behelfsbrücke, die die Eichholzstraße über die A1 führt, voll gesperrt. Darüber hinaus ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Eichholzstraße im Bereich der Baustelle zu rechnen“, teilt Andreas Berg, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßen NRW in einer schriftlichen Presseinfo mit.

Die Umleitungen

Dies ist die Umleitung für den Zeitraum der Sperrung. Foto: wruebel / WP

Die Umleitung – vor allem für den Fernverkehr – hat die Behörde ausgesprochen weiträumig geplant. Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen und wird zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord über die A43, A44 und die A45 umgeleitet. Ebenso haben sich im Rahmen der ersten Vollsperrung für den Bau der aktuell noch genutzten Behelfsbrücke folgende Umleitungen bewährt und werden mit rotem Punkt beziehungsweise über die LED-Anzeigen an den Autobahnen ausgeschildert: Für diejenigen die noch weiter aus dem Norden an Gevelsberg vorbeifahren wollen, heißt das, dass sie ab dem Autobahnkreuz Münster-Süd über die A43 via Wuppertal weiter in Richtung Köln fahren können.

In Fahrtrichtung Bremen wird der Verkehr im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord auf die A43 geleitet. Der Parkplatz „Eichenkamp“ und der Rastplatz „Klosterholz“, die sich an der A1 im Bereich der Vollsperrung befinden, werden sogar bereits ab Donnerstag, 26. März, geschlossen.

Der Plan

Infobox Elementare Verbindung für Deutschland Über dieses Teilstück der Autobahn 1 rollen laut Messungen des Landesbetriebs täglich zwischen 100.000 und 120.000 Fahrzeuge. Dies ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Bundesrepublik Deutschland, was die Autobahnen angebelangt. Zudem verbindet sie die Metropolregionen an der Ruhr und an dem Rhein. Nirgendwo anders auf der Welt gibt es ein derart gut und dicht ausgebautes Autobahnnetz, wie im Ruhrgebiet und im Rheinland. Gleichzeitig ist dies die dicht bevölkertste Metropolregion Deutschlands.

Im Juni vergangenen Jahres hatte es die letzte Vollsperrung der A1 wegen dieser Baustelle gegeben. Ziel ist es, dass diese seit Jahren währende Geschichte im Juni dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Dann – so waren zumindest die letzten bekannten Zeitpläne – soll die neue Brücke über die Autobahn komplett erstellt sein, die Behelfsbrücke, die dann ein gutes Jahr ihre Dienste getan hat, abgebaut sein.

Ob es weitere Teil- oder Vollsperrungen der Brücke bis dahin geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt, weil Straßen NRW-Sprecher Andreas Berg am Dienstag telefonisch leider nicht mehr zu erreichen war.

Die Geschichte

Juli 2015: Die Brücke in der A1-Anschlussstelle Gevelsberg wird für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt – und später für Fahrzeuge mit mehr als 2,10 Metern Breite. Von Straßen NRW hieß es damals: „Statische Nachberechnungen haben ergeben, dass das Bauwerk nicht mehr die erforderliche Tragkraft besitzt. Umleitungen über die Anschlussstelle Volmarstein beziehungsweise über das Autobahnkreuz Wuppertal-Nord werden ausgeschildert.“… „Geplant ist hier ein Ersatzneubau, wann dieses Projekt umgesetzt werden kann, ist noch nicht absehbar.“

Oktober 2015: Der Landesbetrieb teilt auf Anfrage mit, dass intensiv darüber nachgedacht werde, wie die Brücke ersetzt werden könne. Eine Behelfsbrücke war bereits im Gespräch, Grundstücksgespräche waren angekündigt. Im Sommer 2016, so die Auskunft, sollte die konkrete Planung stehen.

Dezember 2015: Die Fahrbahn auf der Brücke wurde baulich eingeengt, um Schwerlastverkehr auszusperren, weil trotz der Verbotshinweise immer wieder Lkw den Weg nach Gevelsberg einschlugen und sich die großangelegte Umfahrung sparen wollten.

September 2016: Straßen NRW kündigt an, im Frühjahr 2017 mit dem Bau der Behelfsbrücke zu beginnen.

Juli 2017: „Die Pläne haben sich zerschlagen“, sagte ein Sprecher der Behörde. Von gescheiterten Grundstücksverhandlungen war die Rede, Anwohner wiederum gaben an, dass nicht mit ihnen gesprochen worden sei. Straßen NRW erklärte, mit einer Vollsperrung während des Brückenneubaus zu planen. Das sorgte für große Kritik bei der Stadt Gevelsberg und der SIHK und zahlreiche weitere Diskussionen.

Februar 2018: Der Landesbetrieb kündigt an, nun doch eine Behelfsbrücke zu bauen. Rodungsarbeiten fanden unmittelbar nach der Mitteilung statt, um Platz für die Baustelle zu schaffen.

August 2018: Straßen NRW stellt tonnenschwere Blöcke vor der Brücke auf, immer noch würden Brummis die Abkürzung über die Brücke nehmen.

März 2019: Die Baustelle wird eingerichtet, der Montageplatz und das Fundament für die Behelfsbrücke vorbereitet. Das tonnenschwere Provisorium wird stückweise geliefert und zusammengesetzt.

Juni 2019: Die 70 Meter lange Konstruktion wird quer zur Autobahn auf die andere Seite der Eichholzstraße geschoben.

1. August 2019: Der Landesbetrieb schickt eine Pressemitteilung: „Die Arbeiten für die Behelfsumfahrung der Brücke im Zuge der L527 (Eichholzstraße) über die Autobahn verzögern sich um einen Tag. Nach Angaben der ausführenden Firma ist, bedingt durch den gebremsten Arbeitsfortschritt zur Herstellung der Anschlussfahrbahnen an die Behelfsbrücke, die für heute (1.08.) angekündigte Verkehrsfreigabe nicht zu halten. Die Behelfsbrücke wird freigegeben.

Februar 2020: Immer mehr Material für die endgültige Brücken und große Bauteile werden an der Baustelle angeliefert.