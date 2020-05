Gevelsberg: AVU investiert 88 Millionen in Infrastruktur

Die AVU-Gruppe plant in den nächsten fünf Jahren (bis zum Jahr 2024) Investitionen in Höhe von 88 Millionen Euro für die zuverlässige Energie- und Wasserversorgung und die kontinuierliche Modernisierung des Unternehmens, davon allein 79,9 Millionen Euro bei der AVU Netz.

Allein für das laufende Jahr sind rund 17,8 Millionen Euro für Investitionen der AVU und der AVU Netz geplant. Davon entfallen 90 Prozent (rund 16 Millionen Euro) auf die AVU Netz und damit auf die Weiterentwicklung und die Instandhaltung der Infrastruktur für Energie und Wasser.

Verbindung zwischen Wasserwerk Rohland und Wasserbehälter Wengeberg

Eine nennenswerte geplante Einzelmaßnahme ist zum Beispiel die Erneuerung der Verbindungsleitung zwischen dem Wasserwerk Rohland und dem Wasserbehälter Wengeberg in Breckerfeld. Die Planungen laufen bereits – ein Baubeginn steht aber noch nicht fest. Denn die größeren Netzbau-Projekte erstrecken sich in Planung, Vorbereitung und Bau über mehrere Jahre: In den letzten Jahren waren das zum Beispiel der Neubau des Strom-Umspannwerks in Haßlinghausen oder der Ausbau der Nahwärmeversorgung in Schwelm am Brunnen durch die AVU Serviceplus. Nicht nur „unter der Erde“, sondern auch in die digitale Welt investiert die AVU: Dazu zählen Anschaffungen von Hard- und Software, Servern und anderen IT-Einrichtungen.

Ein ausführlicher Bericht folgt am Freitag.