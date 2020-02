Gevelsberg: Bedarf an Kinderbetreuung wächst

Die Stadt Gevelsberg verzeichnet weiterhin steigende Geburtenzahlen. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 27. Februar, hervor. Das hat zur Folge, dass die Verwaltung die Bedarfskalkulation für Betreuungsplätze anpassen muss. Gleichzeitig nennt sie weitere Details zur Optimierung des Vergabesystems von Kitaplätzen.

Kinder unter drei Jahren

„In fast allen relevanten Jahrgängen sind steigenden Geburtenzahlen zu verzeichnen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. 282 Geburten waren es im Jahr 2019. Für 2020 rechnet die Stadt aktuell mit 290. Auch geht sie von vermehrten Zuzügen aus. „Mit der Realisierung der 14. und 15. Kita in Gevelsberg kann der Rechtsanspruch für die Gevelsberger Kinder erfüllt werden“, so die Stadt. Maßgeblich für den U3-Bedarf des Kindergartenjahres 2020/21 seien die Jahrgänge 2017 bis 2020. Auf Basis dessen sei von insgesamt 924 Kindern unter drei Jahren auszugehen.

Daraus wiederum errechnet die Stadt einen Gesamtbedarf von 441 Plätzen im U3-Bereich (zehn Prozent der Kinder aus dem Jahrgang 2020, 40 Prozent aus 2019 und 85 Prozent aus 2018 und anteilig 2017). Bei den unter einjährigen Kindern seien insbesondere die Aspekte der Elternzeit und des Elterngeldes relevant. Sie geht davon aus, dass sich 375 dieser Plätze auf Kindertageseinrichtungen und 66 auf Tagespflegen verteilen würden. Berücksichtige man den U3-Ausbaustand ab Sommer dieses Jahres, stünden 281 Plätze in Kitas und 64 in Tagespflegen zur Verfügung. Das ergibt einen Fehlbedarf von 96 Plätzen.

Kinder über drei Jahren

Für den Bedarf im Ü3-Bereich legt die Stadt die Geburtenjahrgänge von 2014 bis 2017 zugrunde. Hieraus errechnet sie eine absolute Zahl von 866 Kindern im Ü3-Bereich. Allerdings würden nicht alle Eltern von Gevelsberger Ü3-Kindern einen Kita-Platz in Anspruch nehmen. Eine 100-prozentige Nachfrage beziehungsweise Versorgung sei daher erfahrungsgemäß nicht erforderlich. Letztlich errechnet die Stadt einen Bedarf an 849 Plätzen im Ü3-Bereich. Dem entgegen steht eine vorhandene Kapazität von 815 Plätzen. Das ergibt einen rechnerischen Fehlbetrag von 34 Plätzen.

Vergabesystem

In den vergangenen Wochen ist viel über das Vergabeverfahren für die Kindergartenplätze in Gevelsberg diskutiert worden. Eine Eltern-Initiative hatte über eine Intransparenz dieses Systems geklagt. Daraufhin lud Bürgermeister Claus Jacobi die Eltern ins Rathaus ein, um über eine mögliche Optimierung des Verfahrens zu sprechen. Ergebnis dessen war, dass eine Arbeitsgruppe zusammentreten soll, die bis zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 4. Juni einen Vorschlag für eine Optimierung macht.

„Wir wollen ein Vergabesystem schaffen, dass mehr als ein Kita-Navigator leistet“, kündigt Jacobi an. Herzstück dabei sei die Vernetzung der verschiedenen Kita-Träger in der Stadt. Einen digitalen Navigator hatte die CDU-Fraktion jüngst in einem Antrag gefordert. Die Verwaltung kündigte an, die Nutzung eines solchen digitalen Programms zu prüfen. Man habe zur Stadtverwaltung Ennepetal Kontakt aufgenommen und erfahren, dass der dort genutzte Kita-Navigator hinter den Erwartungen zurückbleibe. Außerdem stehe man mit der Stadt Witten in Kontakt, die Erfahrungen mit einer anderen Software habe. Die Stadt Gevelsberg will sich nun beide Verfahren vorstellen lassen. Michael Pfleging, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales, betont: „Entscheidend ist, dass es nicht zu einer solchen Masse von Mehrfachzusagen kommt“.

Die Eltern-Initiative sprach auch mit Vertretern des Oppositionsbündnisses „Gevelsberg gemeinsam“. Das sieht sich durch die Ankündigung der Verwaltung, eine Planungs- und Verwaltungssoftware für Kita-Anmeldungen zu prüfen, bestätigt. „Wir freuen uns, dass unsere langjährige Oppositionsarbeit in dieser Sache ein Umdenken des Bürgermeisters zur Folge gehabt hat“, sagt CDU-Fraktionschef Hans-Günther Adrian.