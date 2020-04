Corona: Gevelsberg bekommt ein Autokino

Gemeinsam endlich mal wieder einen neuen Film auf einer großen Leinwand sehen und dabei Popcorn oder andere Leckereien genießen – was in den vergangenen Wochen nicht mehr möglich war, wird in Gevelsberg bald wieder fest zu den Wochenendplänen vieler Menschen gehören. Den gesamten Mai über werden das Filmriss-Kino und die AVU ein Autokino auf dem Parkplatz des Energieversorgers einrichten. Aber nicht nur Filme werden zu sehen sein. Geplant sind auch ein Konzert und mindestens ein Gottesdienst.

„Wir freuen uns, mit dem Autokino wieder kulturelles Leben in unserer Stadt ermöglichen zu können“, sagte Filmriss-Betreiber Klaus Fiukowski bei der Vorstellung des Konzepts. Einer Stadt wie Gevelsberg, die gesellig, lebensfroh und kommunikativ sei, falle es besonders schwer, auf soziale Distanz zu gehen. Das Filmriss-Kino ist seit dem 13. März wegen der aktuellen Corona-Pandemie geschlossen. Auch alle anderen Orte der Kultur und des gemeinschaftlichen Lebens in der Stadt sind geschlossen. „Wir wären aber nicht Gevelsberger, wenn wir nicht gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten Ideen für ein soziales Miteinander auf Distanz entwickeln würden“, findet Fiukowski.

Ton per UKW-Übertragung

Mit dem Autokino sollen nun zumindest wieder etwas kulturelles Erleben und Gemeinschaft möglich sein: Auf dem Parkplatz der AVU, An der Drehbank 18, ist Platz für ungefähr 150 Autos. Es werden eine große Leinwand und eine Bühne aufgebaut. Der Ton wird per UKW-Frequenz direkt in die Autoradios übertragen. So können die Besucher einen Filmabend erleben, ohne in Kontakt mit anderen zu kommen und ohne sich den Regeln der Behörden zu widersetzen.

Die Eintrittskarten werden ausschließlich über die Internetseite des Filmriss-Kinos verkauft, auch die Einlasskontrolle und das Einweisen der Autos werden kontaktlos stattfinden. Und selbst auf das beliebte Kino-Popcorn müssen die Gäste nicht verzichten: Wer möchte, kann sich beim Kauf des Tickets eine Schnuckertüte mit Popcorn, Schokolade und Erdnüssen dazu bestellen. Aus Gründen des Umweltschutzes bitten die Veranstalter die Besucher darum, sich Decken mitzunehmen, damit der Motor ausbleiben kann und nicht über Standheizung geheizt wird.

Infobox Eintrittskarten zu gewinnen Das Team des Filmriss-Kinos möchte sich für die Solidarität bedanken, die es in den letzten Wochen während der Schließung durch die Corona-Pandemie erfahren hat. Daher bietet es in Kooperation mit dieser Zeitung insgesamt fünf Eintrittskarten für je ein Auto mit zwei Personen an. Jeder Gutschein gilt für ein Wochenende im Zeitraum vom 1. bis 31. Mai und für einen Film nach Wahl. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eine Karte bekommen möchten, müssen Sie folgende Frage beantworten: Wem möchten Sie einfach mal von Herzen danken? Ist es vielleicht die nette Nachbarin, die im Moment für Sie einkaufen geht? Ist es die Krankenschwester, die sich so toll um die Angehörigen gekümmert hat? Ist es das Pflegepersonal, das die eigenen Eltern zuhause versorgt? Ist es die Erzieherin, die die Notbetreuung aufrechterhält? Oder der Paketzusteller, der so zuverlässig und freundlich liefert? Schreiben Sie uns in ein paar netten Zeilen, wem Sie danken wollen und warum. Ihre Antwort schicken Sie bis Donnerstag, 23. April, via E-Mail an die Adresse gevelsberg@westfalenpost.de. Postalisch können Sie ihre Antwort auch an die Lokalredaktion in der Römerstraße 3, 58332 schicken. Stichwort: Danke. Schreiben Sie uns bitte auch Ihren Namen, die Stadt, in der Sie wohnen und eine Telefonnummer, unter der wie Sie erreichen können. Idealerweise nennen Sie uns auch einen bevorzugten Termin, an dem Sie das Kino besuchen möchten. Eine Auswahl der schönsten Danksagungen möchten wir gerne abdrucken. Die Gewinner der Karten werden von uns benachrichtigt.

Filmriss-Betreiber Fiukowski freut sich vor allem über die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der AVU: „Wir haben zusammen das Konzept erarbeitet und freuen uns, dass auch die Stadtverwaltung Gevelsberg das Konzept unterstützt.“

Die hat für das Autokino eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Das bringt aber gewisse Auflagen mit sich. So muss auf dem Parkplatz ein ausreichender Abstand von 1,5 Metern zwischen den Autos gewährleistet sein. In den Autos dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten, es sei denn, sie leben in einer häuslichen Gemeinschaft. Der Kartenverkauf darf nur über das Internet erfolgen. Auch der Einlass auf den Parkplatz muss kontaktlos erfolgen. Tickets werden dementsprechend eingescannt. Zu guter Letzt müssen sanitäre Anlagen mit Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden sein.

Anzeigenkunden gesucht

Als Sponsoren für das Gevelsberger Autokino konnten der Stadtmarketingverein Pro City und die Sparkasse Gevelsberg-Wetter gewonnen werden. „Nur gemeinsam können wir dieses tolle Angebot realisieren“, betont Klaus Fiukowski. Aktuell werden noch Anzeigenkunden für die Kinowerbung gesucht. Weitere Informationen dazu sind auf der Homepage des Filmriss-Kinos zu finden.

Am 1. Mai kann es dann endlich losgehen: An allen fünf Wochenenden im Mai wird es von Donnerstag bis Sonntag Veranstaltungen geben. Vor allem natürlich Kino: Das Filmriss-Team hat ein Pogramm zusammengestellt.

Zu sehen sein werden der Oscar-Abräumer „Parasite“, die deutschen Publikumslieblinge „Ich war noch niemals in New York“ und „Der Junge muss an die frische Luft“, internationale Blockbuster wie „Joker“ und Kultfilme wie „Bang Boom Bang“. Die Filme beginnen jeweils gegen 21 Uhr. Der Einlass wird eine Stunde vorher sein.

Weitere Programmpunkte sind ein Konzert der Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ am Samstag, 2. Mai, und ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai.

Alle Informationen und Tickets finden sich auf www.filmrisskino.de/autokino. Wer mit einem Banner oder auch mit einem kurzen Video in der Werbung vertreten sein möchte, kann sich unter kontakt@filmriss.de melden.