Politik Gevelsberg: CDU möchte Streuobstwiese am Berger See

Gevelsberg Die CDU-Fraktion in Gevelsberg setzt sich für eine Streuobstwiese am Berger See und Fahrbahnschwellen auf der Bremmenstraße ein.

Die CDU-Fraktion hat noch 2020 mehrere Anträge bei der Stadt Gevelsberg eingereicht, die auch in der vergangenen Sitzung des Rates auf der Tagesordnung standen. So setzen die Christdemokraten sich unter anderem dafür ein, dass die Stadt auf ihrem Grundstück oberhalb des Berger Sees eine Streuobstwiese anlegt. Außerdem macht sich die Fraktion für Fahrbahnschwellen auf der Bremmenstraße stark, um die Geschwindigkeit der Autos dort zu reduzieren.

Streuobstwiese am Berger See

"Streuobstwiesen sind eines der artenreichsten Biotope Deutschlands und ein wichtiger Bestandteil der biologischen Vielfalt", erklärt CDU-Fraktionschef Hans-Günther Adrian. "Auf ihnen leben bis zu 5000 Tiere und Pflanzenarten." Die größte Gruppe der dort lebenden Tiere seien die Insekten.

"Leider ist der Streuobstbestand in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen", so Adrian weiter. Seine Fraktion setzt sich daher für eine Streuobstwiese am Berger See ein. "Auch wenn die Anlage und der Erhalt einer solchen Wiese einen gewissen Pflegeaufwand mit sich bringt, sieht die CDU-Fraktion die Kommunen in einer gewissen Vorbildrolle und Verantwortung", begründet Hans-Günther Adrian.

"Das Gelände oberhalb des Berger Sees eignet sich nach unserer Auffassung sehr gut für eine solche Wiese, da sie dort von zahlreichen Spaziergängern wahrgenommen werden kann und so eine gewisse Vorbildfunktion hat."

Fahrbahnschwellen Bremmenstraße

Bei einem Ortstermin haben Anwohner der Bremmenstraße Vertreter der CDU-Fraktion im vergangenen Jahr angesprochen und auf eine starke Verkehrsbelastung aufmerksam gemacht. Laut der Fraktion handelt es sich beim bebauten Bereich der Straße um eine 30er-Zone. Zu Beginn dieses Bereichs sei die Fahrbahn durch links und rechts aufgestellte Betonkübel eingeengt.

Ein Begegnungsverkehr sei dort nicht möglich. Dafür weise die Straße im weiteren Verlauf eine beachtliche Breite auf. Gehwegen existierten an dieser Stelle nicht.

"Die im Bereich der Bebauung gefahrene, durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte deutlich über 30 km/h liegen", schätzt Fraktionschef Adrian. "Da dort aber keine Gehwege vorhanden sind, stellt das für Passanten und spielende Kinder eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar."

Aus Sicht der CDU-Fraktion besteht daher Handlungsbedarf. Als geeignete Lösung sieht sie Fahrbahnschwellen in Form von gepflasterten "Straßenkissen" - ähnlich wie es sie bereits auf der Straße "An der Königsburg" oder der Lerchenstraße gebe.

Der Rat der Stadt Gevelsberg verwies beide Anträge auf die kommenden Ratssitzung. Die ist - Stand jetzt - für den 11. Februar angesetzt.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.