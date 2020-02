Gevelsberg: CDU will Kita-Navigator einführen

Das Bündnis „Gevelsberg gemeinsam“ fordert Planungssicherheit für Familien bei der Kinderbetreuung. Die CDU-Fraktion hat daher einen Antrag auf die Einführung eines Kita-Navigators gestellt.

„Es muss Schluss sein mit der Show-Politik. Ankündigungen ohne echte Verbesserungen für Familien sind nichts wert, Transparenz und Kommunikation sind wichtig“, sagt Felix Keßler, Bürgermeisterkandidat des Bündnisses. CDU, B90/Grüne, FDP und Freie Wähler seien sich einig, dass sich die „Familienfreundliche Kommune“ Stadt Gevelsberg insbesondere als Dienstleister der Familien zeigen müsse, heißt es vonseiten der Oppositionsparteien.

Nach einhelliger Meinung des Bündnisses seien gerade junge Familien auf eine gute und vor allem planungssichere Betreuung in den Kindertagesstätten und später im „Offenen Ganztag“ der Schulen angewiesen.

Suche vereinfachen

„Das Bündnis macht dies schon jetzt mit einem ersten richtungsweisenden Antrag der CDU in der nächsten Ratssitzung geltend“, so die Opposition. CDU-Fraktionschef Hans-Günther Adrian unterstreicht: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in der Kommune gelebt und so muss schon jetzt gehandelt werden.“ Deshalb habe die CDU-Fraktion den Antrag auf Einführung eines Kita-Navigators für die nächste Ratssitzung gestellt.

Dieser soll jungen Familien die Suche nach einem Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte wesentlich einfacher machen. „Die Erfahrung in anderen Städten der Region zeigt, dass ein solches Portal gerne angenommen wird und die digitale Anmeldung eine erhebliche Erleichterung für die betroffenen Eltern darstellt“, so das Bündnis.

Bürgermeister Claus Jacobi äußert Kritik am Vorstoß der CDU. „Man sollte nicht mit irgendeinem Schnellschuss irgendein System herbeiführen“, so das Stadtoberhaupt. Es sei ein Irrglaube, dass ein digitales System automatisch auch zu einer besseren Vergabe von Kita-Plätzen führe. Er verwies im Zuge dessen noch einmal auf das Zusammenkommen einer Projektgruppe.

Neues System

In dieser sollen Mitarbeiter des Jugendamtes, Vertreter des Elternbeirats und der Kita-Träger einen Vorschlag für ein neues Verfahren erarbeiten. „Dabei läuft es durchaus auch auf ein digitales System hinaus“, so Jacobi. „Auch Werkzeuge wie einen Kita-Navigator werden wir dabei prüfen.“ Parallel arbeite die Stadt Gevelsberg mit der Stadt Witten an einem Vorschlag für eine digitale Herangehensweise bei der Vergabe von Betreuungsplätzen.

Infobox Onlinesuche nach der passenden Einrichtung Einen Kita-Navigator gibt es in der Stadt Ennepetal bereits seit dem 1. Januar 2018. Er ist auf deren Internetseite unter der Rubrik Bürgerservice zu finden. Der Service soll Eltern die Möglichkeit geben, sich schnell und einfach über die Angebote der Kitas in Ennepetal zu informieren und direkt online vorzumerken. Anhand mehrerer Auswahlkriterien (Umkreissuche, Stadtteilsuche oder Suche nach Kita-Namen) können Eltern eine Einrichtung für ihr Kind finden. Weitere Auswahlkriterien sind die Träger der Einrichtungen, die Gruppenformen, die Öffnungszeiten, der Betreuungsumfang und besondere Angebote der Einrichtungen wie beispielsweise die Anwendung von Waldorf-Pädagogik oder eine besondere Sprachförderung. Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Gevelsberg, in der der Antrag der CDU-Fraktion Thema sein soll, findet am Donnerstag, 12. März, statt.

Die Projektgruppe, auf die der Bürgermeister verweist, ist auf die Initiative einiger Gevelsberger Eltern zurückzuführen. Sie hatten sich zusammengetan und eine angespannte Lage bei der U3-Betreuung und ein intransparentes Vergabeverfahren für die Plätze in der Stadt Gevelsberg beklagt.

Gut 30 junge Mütter und Väter waren daraufhin zu Gast im Rathaus, um mit Bürgermeister Claus Jacobi zu diskutieren (wir berichteten). Dabei ging es um den aktuellen Betreuungsbedarf und die Anregungen und Wünsche der Eltern an das Vergabeverfahren.

Verfahren auf Prüfstand

Ergebnis der Diskussionsrunde war, dass das Vergabeverfahren innerhalb des aktuell anstehenden Rezertifizierungsprozesses „Familiengerechte Kommune“ auf den Prüfstand gestellt und unter Beteiligung einer Expertenrunde für das nächste Jahr optimiert werden soll. Der Jugendhilfeausschuss soll dazu in seiner nächsten Sitzung den Startschuss geben.

Die Initiative der Eltern war auch Anlass für die CDU, ihren Antrag auf die Einführung eines Kita-Navigators zu stellen. „Wir haben uns mit den Eltern unterhalten“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Günther Adrian. Das Bündnis wolle die Optimierung des Vergabeverfahrens beschleunigen. „Es scheint in Gevelsberg einen Bedarf an einem Kita-Navigator zu geben“, so Adrian. „Für mich gehört er zu einer modernen Verwaltung dazu.“