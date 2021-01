Gevelsberg: Das droht den flüchtenden Polizistinnen

Dutzende Polizisten waren in der Tatnacht in Gevelsberg auf der Suche nach Vitalij K., zwei von ihnen werden nun selbst angeklagt.

Gevelsberg/Hagen Sie ließen Kollegen im Kugelhagel im Stich, nun ist ihr Beamtenstatus in Gefahr. Es drohen disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen.

Die Tatsache, dass zwei Polizistinnen (32 und 37 Jahre alt) ihre beiden Kollegen im Kugelhagel allein ließen und flüchteten (wir berichteten), hat viele Ebenen, die derzeit heiß diskutiert werden. Da ist mit Sicherheit die moralische Komponente mit der Frage: Ist es zumindest nachvollziehbar in Panik zu geraten und wegzulaufen? Da ist die Frage, ob in Zeiten von Personalmangel jeder Polizist in ausreichendem Maße auf seine Tauglichkeit in Extremsituationen geprüft wird. Und da sind die Konsequenzen, die die beiden Frauen sowohl auf disziplinarischem wie auch auf strafrechtlichem Wege zu tragen haben. Klar ist: Ihr Beamtenstatus ist zumindest in Gefahr.

Kurzer Rückblick: Kurz vor Mitternacht des 6. Mai vergangenen Jahres, läuft eine Verkehrskontrolle auf der Mühlenstraße in Gevelsberg aus dem Ruder, Vitalij K. hat plötzlich eine Waffe in der Hand schießt einen 29-Jährigen nieder, feuert weiter aus seinem Wagen, ein 23-Jähriger erwidert das Feuer. Laut eigener Aussage vor dem Hagener Landgericht im Prozess gegen Vitalij K. hatten die beiden Frauen ihren Streifenwagen, mit dem sie zufällig unmittelbar vor der Eskalation den Tatort passiert hatten, angehalten. Sie standen nur wenige Meter entfernt links und rechts neben ihrem Mercedes Vito, als K. das erste Mal abdrückte. Sie seien in Deckung hinter die Motorhaube geflohen.

Ab diesem Zeitpunkt schweigt die Jüngere, die Ältere sagte aus, dass ihre Kollegin als Erste losgerannt sei, ihr zugerufen habe "Lauf, Lauf". Dann hielten sie etwa 100 Meter weiter eine Frau in einem Pkw an, ließen sich von ihr vom Tatort wegfahren. Zurück ließen sie den unverschlossenen Mercedes Vito, in dem sich geladene Maschinenpistolen, Funkgeräte und weitere Polizeiausrüstung befanden. Warum sie sich dann von der Zivilistin zurück zum Tatort fahren ließen, wird das Strafverfahren in Schwelm ebenso wie viele weitere Fragen klären müssen.

Pflicht Rahmen des Beamteneides

Angeklagt sind die beiden Frauen dort wegen gemeinschaftlicher versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassung. Das Strafmaß dafür liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Brisant für die Polizistinnen: Ab einer Verurteilung von einem Jahr sind sie ihren Beamtenstatus los. Wie ein mögliches Urteil am Ende aussieht, ist derzeit noch völlig offen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ihre dienstliche Pflicht im Rahmen des Beamteneides gewesen sei, tätig zu werden und den Kollegen zu helfen. Dieser Eid lautet für alle Beamten in NRW: "Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe."

Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli sagt auf Nachfrage dieser Zeitung: "Natürlich müssen sie sich selbst in Sicherheit bringen, aber wir sind zudem der Auffassung, dass sie aus der Deckung heraus nicht hätten weglaufen dürfen, sondern überlegen müssen, wie sie eingreifen und ihren Kollegen helfen und den Täter aufhalten können. Sie sind für Gefahrenabwehr zuständig. Dieser Pflicht sind sie nicht nachgekommen." Auf die Frage, ob innerhalb der Polizei der Fall klein gehalten sogar vertuscht werden sollte, antwortet er deutlich: "Wir haben ja von allem Kenntnis erlangt und die entsprechenden Zeugen benannt. Zunächst standen die Ermittlungen gegen Vitalij K. im Fokus. Im Oktober schließlich haben wir Anklage gegen die Polizistinnen erhoben. Für eine Vertuschung haben wir noch nicht einmal einen Anfangsverdacht." Heißt: Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat es bei den Ermittlungen gegen die Frauen keinerlei Auffälligkeiten gegeben.

Auch versuchter Totschlag im Rahmen des Möglichen

Die Anklage der gemeinschaftlichen versuchten gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassung erläutert Bernhard Kuchler, Richter und Pressesprecher des Landgerichts in Hagen, der auch einen Teil der Pressearbeit für Amtsgericht in Schwelm übernimmt, wo sich die beiden Beamtinnen Ende April für ihre Tat verantworten müssen: "Der Vorwurf lautet vor allem, dass die Frauen weggelaufen sind, während das Feuergefecht noch andauerte. Damit haben sie billigend in Kauf genommen, dass auch der weitere Kollege schwer verletzt wird." Ob die erfahrenen Beamtinnen sogar davon hätten ausgehen müssen, dass ihre Kollegen getötet werden, muss die Verhandlung in Schwelm zeigen. In Hagener Verfahren gegen Vitalij K. sagten beide aus, dass sie anhand der immensen Lautstärke des ersten Knalls davon ausgegangen waren, dass es sich um eine scharfe Waffe handelt. Die 32-Jährige ("Es war wie im Krieg") hatte zudem ihren 29-jährigen Kollegen am Boden liegen sehen, nachdem Vitalij K. ihn getroffen hatte. Gehen die Schwelmer Richter am Ende davon aus, dass die Frauen billigend den Tod ihrer Kollegen in Kauf genommen haben, wäre es sogar möglich, dass aus der versuchten Körperverletzung im Urteil ein versuchter Totschlag wird.

Die beiden Beamtinnen sind derweil in den Innendienst in den Direktionen Kriminalität und Verkehr versetzt worden, nicht zuletzt weil es für den überwiegenden Teil der Polizisten im Ennepe-Ruhr-Kreis nun unmöglich ist, ihnen so zu vertrauen, dass sie ihr Leben auf Streife weiterhin in die Hände der beiden langjährigen Kolleginnen legen. Ob das jemals wieder der Fall sein wird, entscheidet sich nicht zuletzt am Schwelmer Schöffengericht.