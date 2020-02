Gevelsberg. Einmal blieb es zum Glück beim Versuch, ein anderes Mal gelangten die Einbrecher in die Wohnung bzw. in ein Vereinsheim.

Gevelsberg: Einbrecher unterwegs

Am Samstag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße mehrere Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Wann genau die Tür noch in Ordnung gewesen sei, konnte er nicht sagen. Weitere Feststellungen konnten im Haus nicht gemacht werden.

Am Samstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin einen Einbruch in ein Vereinsheim an der Friedhofstraße fest. Einbrecher hatten die Tür aufgehebelt und gelangten so in die Räumlichkeiten. Augenscheinlich durchsuchten sie Schränke und den Thekenbereich, ob und was sie an Beute fanden, ist jedoch nicht bekannt.

Einen Tag zuvor, am Freitag, nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit eines Anwohners der Haßlinghauser Straße und brachen in seine Wohnung ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie fanden ein Ledermäppchen mit Bargeld, was sie mit nahmen. Ob noch etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.