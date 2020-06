Gevelsberg: Emmaus-Hospiz berät auch in Coronazeiten

Gevelsberg. Das Emmaus-Hospiz in Gevelsberg steht Betroffenen bei Fragen zur Sterbe- und Trauerbegleitung zur Seite. Kontakt ist auf mehreren Wegen möglich.

Das ökumenische Hospiz Emmaus in Gevelsberg kehrt wieder zur Normalität zurück. „Gerade in Zeiten schwerer Krankheit brauchen Betroffene verlässliche Menschen an ihrer Seite, mit denen sie ihre Fragen, Sorgen und Ängste teilen können. Die Sorge vor dem Coronavirus und das damit verbundene Kontaktverbot stellt schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen vor besondere Herausforderungen“, sagt Michaela Pesenacker, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Gevelsberg, Haßlinghausen, Schwelm und Ennepetal sowie Breckerfeld.

Kreative Lösungen für Beratung und Begegnung

„Wenn man uns anruft, finden wir gemeinsam kreative Wege, um Kontakt und Begegnung für Betroffene und Angehörige auch im Abstand und unter Einhaltung der gültigen Corona-Schutzmaßnahmen zu gestalten.“ Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hospizes stehen den Menschen bei ambulanter Sterbe- und Trauerbegleitung beratend zur Seite. In telefonischer und digitaler Beratung können Fragen zur Hospiz- und Palliativversorgung geklärt werden.

„Die Pandemie bewegt viele Menschen, sich noch einmal mit ihrer Patientenverfügung auseinanderzusetzen“, haben Michaela Pesenacker und ihr Team festgestellt. Auch hier seien nach Absprache Einzelberatungen möglich.

Das Hospiz Emmaus ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter zu erreichen oder per Mail unter:info@hospiz-emmaus.de