Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm: Straßen NRW holzt kräftig ab

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Erneut hat der Landesbetrieb Straßen NRW in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal im Rahmen der Gehölzpflege an den Straßenrändern kräftig abgeholzt.

Die schweren Maschinen haben deutliche Spuren hinterlassen; beispielsweise an der Eichholzstraße in Gevelsberg. Dort türmt sich das Holz auf, das eine Firma im Auftrag der Landesbehörde Straßen NRW gerodet hat. Plötzlich tauchen Häuser auf, die die Autofahrer seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, doch der große Aufschrei der Bevölkerung bleibt in diesem Jahr aus. Und: Eineinhalb Wochen vor dem Ablauf der gesetzlichen Frist sind die Gehölzpflegearbeiten an den Straßen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal für diesen Winter beendet.

Infobox Diese Regeln gelten im Privatgarten Auch in privaten Gärten endet die Erlaubnis zum Radikalschnitt am 1. März. Dies hat mit der Tierwelt, insbesondere mit brütenden Vögeln zu tun, die danach ihre Nistplätze beispielsweise in Hecken suchen. Schönheitsschnitte sind allerdings das gesamte Jahr über möglich.

Im Vorjahr holte sich der Landesbetrieb vor allem in Gevelsberg massive Schelte für sein radikales Vorgehen beim Abholzen ab. Bürgermeister Claus Jacobi hatte nach dem Kahlschlag am Strückerberg vom Hotel Fritz am Brunnen in Schwelm bis zum China Restaurant Qui Lin in Gevelsberg und vor allem an der Rosendahler Straße in Richtung Schwelm den Vorwurf erhoben, die Firmen, die im Auftrag des Landesbetriebs die Waldarbeiten durchführen, würden deutlich mehr Bäume fällen als notwendig.

Schuldfrage bei Unfällen

Dem widersprach Straßen NRW-Pressesprecher Andreas Berg bereits damals vehement, gleichzeitig zog die Behörde aber auch Lehren aus der aufgeheizten Situation. „Wir haben unser Kommunikationskonzept komplett umgestellt“, sagt Berg und fährt fort: „Wir haben die Städte im Vorfeld über unser konkretes Wirken auf ihrem Gebiet informiert, jede einzelne Maßnahme im Vorfeld veröffentlicht und größtmögliche Transparenz an den Tag gelegt, damit die Leute verstehen, warum diese Maßnahmen notwendig sind“. Dazu gehörte auch, dass Straßen NRW im Oktober, bevor die ersten Maschinen anrückten, vor Ort ausführlich über die Notwendigkeit der Maßnahmen an den heimischen Straßenrändern informierte.

Diese Notwendigkeit liegt vor allem in der Sicherheit begründet. Denn, so erklärte Baumprüfer Sven Kottsieper im Herbst: „Kommt es zum Baumschlag und werden dabei Menschen verletzt oder Dinge beschädigt, stellt die Staatsanwaltschaft zur Schuldklärung eindeutige Fragen: Wer ist Eigentümer des Grundstücks und hätte dieser den Vorfall vermeiden können?“ Damit gar nicht erst Bäume umfallen oder Äste auf die Straße krachen, ist Sven Kottsieper beinahe täglich im Ennepe-Ruhr-Kreis, um Gefahrenbäume ausfindig zu machen.

Seit Wochen bereits liegen die Bäume hinter den Leitplanken an der Eichholzstraße in Gevelsberg. Foto: Tim Berninghaus / WP

Dieses Gesamtpaket scheint Früchte getragen zu haben, denn der Aufschrei aus der Bevölkerung ist in diesem Jahr ausgeblieben. Nicht zuletzt auch durch die Stürme „Sabine“ und „Victoria“, die in jüngster Vergangenheit über das Land fegten und deutlich machten, was fallende Bäume anrichten können.

Holz wird in Kraftwerk verfeuert

Und – auch dies ist ein Teil der Wahrheit – die Arbeiter haben nicht derart prägnante Stellen mit der Kettensäge freigeschnitten wie im vergangenen Jahr. Da hatte sich aus Richtung Schwelm kommend am Strückerberg plötzlich ein vollkommen neues Panorama der Stadt Gevelsberg ergeben, das jedem Verkehrsteilnehmer sofort aufgefallen war.

Der größte Teil des Holzes wird geschreddert und durch die Firmen zu einem Holzheizkraftwerk gebracht. Andreas Berg betont auf Nachfrage dieser Zeitung: „Die Firmen holzen ausschließlich die Bäume ab, die wir im Vorfeld identifiziert und markiert haben.“ Weil die ausführenden Firmen das Holz selbst an das Kraftwerk verkaufen, sinkt für Straßen NRW der Preis, den die Behörde an die Unternehmen für die Arbeiten überweisen muss.

Ab 1. März darf aber bis Oktober an den Straßenrändern vorerst kein Baum mehr gefällt werden.