Gevelsberg: Film „Känguru Chroniken“ erneut im Autokino

Gevelsberg. Die „Känguru Chroniken“ gehen im Autokino in Gevelsberg in die nächste Runde. Aber auch weitere bekannte Filme laufen in den nächsten Tagen.

Im Autokino gibt es an diesem Wochenende ein vielfältiges Programm: Am Donnerstag zeigt das Filmriss AVU Autokino ab 22 Uhr den Film „Besser Welt als Nie“ über die zweijährige Weltreise von Dennis Kailing – allein und auf dem Fahrrad. Freitag folgt der Hollywood-Blockbuster „Bad Boys for Life“ mit Will Smith und am Samstag wird noch einmal die deutsche Komödie „Känguru Chroniken“ vorgeführt.

„Besser Welt als Nie“ zeigt die Geschichte von Dennis Kailing, der innerhalb von zwei Jahren die Erde umrundet.

In der Actionkomödie „Bad Boys for Life“ geht es um Mike Lowrey (gespielt von Will Smith) und Marcus Burnett (gespielt von Martin Lawrence), zwei langsam aber sicher alternde Cops, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Dani Levys Film „Känguru Chroniken“ lief bereits zweimal im Gevelsberger Autokino und wird immer noch oft von den Gästen als Wunschfilm genannt. In dem Film geht es um Marc-Uwe, einen unterambitionierter Kleinkünstler mit Migräne-Hintergrund, der mit einem Känguru zusammenlebt. Doch die ganz normale Kreuzberger WG ist in Gefahr.

Die Tickets für das Gevelsberger Autokino kosten 18 Euro pro Auto mit 2 Personen plus Gebühren und sind unter www.filmrisskino.de erhältlich.