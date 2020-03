Gevelsberg: Gefahr vor der neuen Kita „Blauer Planet“

Gevelsberg. Nur wenige Autofahrer halten sich auf Haßlinghauser Straße an Tempolimit. SPD fordert nun eine Querungshilfe,für mehr Sicherheit in Gevelsberg.

Die Situation direkt vor der Kindertagesstätte „Blauer Planet“ beobachten viele schon seit geraumer Zeit mit Sorge: Der Eingang liegt direkt an der stark befahrenen Haßlinghauser Straße. Dort herrscht zwar seit einigen Monaten Tempo 30, wer sich aber vor allem am Morgen im Berufsverkehr auf den Beobachtungsposten legt, stellt fest: Daran hält sich kaum jemand. Eine Querungshilfe soll nun zusätzliche Sicherheit bringen. Dies beantragt die SPD-Fraktion.

In der Dunkelheit und im Regen huschen immer wieder Elternteile mit ihren Kindern an der Hand über die Straße, die später weiter in Richtung Innenstadt fahren und am rechten Fahrbahnrand parken, um ihren Nachwuchs in den Kindergarten zu bringen. Das Thema tauchte in den politischen Sitzungen schon des Öfteren auf. Vor allem das Tempolimit von 30 km/h, das vor der Kita nun seit deren Eröffnung im vergangenen Oktober gilt und aus Sicht vieler Bürger zu wenig kontrolliert wird, bot zuletzt Diskussionsstoff – inklusive des Vorschlags, die 30 noch groß auf die Fahrbahn in beide Richtungen zu schreiben. Darüber liegt allerdings noch keine Entscheidung vor.

90 Kinder in fünf Gruppe

Zusätzlich wollen die Sozialdemokraten den Eltern und Kindern durch die Querungshilfe mehr Sicherheit bieten und das gefahrene Tempo durch die Bebauung auf der Straße reduzieren. Sie beantragen, dass die Verwaltung die Erstellung prüfen und möglichst schnell umsetzen soll.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein betreibt die Kindertagesstätte „Der blaue Planet“ seit Herbst 2019 im Gebäude Haßlinghauser Straße 156. In fünf Gruppen betreut das Kita-Team insgesamt mehr als 90 Jungen und Mädchen – darunter im Sinne der Inklusion auch Kinder mit Behinderung. „Neben dem positiven Aspekt der guten Erreichbarkeit kann es in den Zeitfenstern der Zuführung und Abholung der Kinder bei notwendiger Überquerung der Straße zu kritischen Situationen kommen“, teilt der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Bärenfänger mit.

Politik berät noch über Antrag

„Trotz der bereits eingeführten zeitlich begrenzten 30-er Zone auf der Länge des Gebäudekomplexes ist die Überquerung der Straße insbesondere zu Zeiten des morgendlichen Berufsverkehrs mit erhöhter Gefährdung verbunden“, fährt der Fraktionschef der Sozialdemokraten fort. Zur weiteren Entschärfung wird die Einrichtung einer Querungshilfe in der Straßenmitte auf der Höhe des Gebäudekomplexes beantragt. Über den Antrag wird die Politik zeitnah befinden. Im Rahmen der Sitzung des Gevelsberger Stadtrats am Donnerstagabend war dies jedoch noch nicht möglich, weil der Antrag erst nach der Frist im Rathaus eingegangen war. So wird er Gegenstand der nächsten Sitzungsperiode