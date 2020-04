Gevelsberg: Gemeinde näht und verteilt Behelfsmasken

Gevelsberg. Die Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg will Behelfsmasken nähen und diese kostenfrei an Pflegeeinrichtungen verteilen.

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Gevelsberg hat angekündigt, im Rahmen ihrer Nachbarschaftshilfe auch Behelfsmasken nähen zu wollen. Diese möchte sie kostenfrei an Pflegeeinrichtungen und dergleichen verteilen.

„Mittlerweile wird empfohlen, andere mit einer Behelfsgesichtsmaske vor Ansteckung zu schützen. Leider haben ausgerechnet Seniorenheime, Pflegedienste etc. aktuell Schwierigkeiten, an ausreichend Behelfsmasken zu kommen“, heißt es vonseiten der Gemeinde. „Auch da möchten wir aktiv werden“. Die FeG bittet daher um Unterstützung: „Aus Stoffresten kann mit Schere und Nähmaschine (oder auch per Hand) eine einfache Behelfsmaske genäht werden, die dann durch die Nachbarschaftshilfe verteilt werden.“

Wer selbst nicht nähen könne, könne Stoff (beispielsweise Bettlaken, Stoffwindeln, T-Shirts aus 100 Prozent Baumwolle und kochfest) oder Basteldraht spenden. Auch könne die Nähanleitung weitergegeben werden, die die Gemeinde auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Stoff- und Drahtreste sowie genähte Behelfsmasken könnten am überdachten Hintereingang der FeG in der Weststraße 14b abgelegt werden. Von dort könnten auch Stoff und Draht mitgenommen werden.

Die Nachbarschaftshilfe holt Reste bei Bedarf auch ab. Wer etwas abgeben möchte kann sich zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter nachbarschaft@feg-gevelsberg.de, 02332/544825 oder 0157/ 52404760 melden. Soziale Einrichtungen, die einen Bedarf an kostenfreien Behelfsmasken haben, können sich ebenfalls per E-Mail bei der Nachbarschaftshilfe melden. „Anschließend überzählige Masken werden kostenfrei an die Bevölkerung verteilt“, so die Gemeinde.

Die Nachbarschaftshilfe ist eine Kooperation der Freien evangelischen Gemeinde und der Stadt Gevelsberg (wir berichteten). Sie vermittelt ehrenamtliche Helfer, um Menschen unter die Arme zu greifen, die coronabedingt ihr zuhause aktuell nicht verlassen können.

Die Anleitung zum Nähen der Behelfsmasken ist auf der Internetseite der FeG zu finden: www.feg-gevelsberg.de