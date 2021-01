Gevelsberg: Grüne kritisieren Bericht zum Klimaschutzkonzept

Zum Wohle der Natur: In der Stadt Gevelsberg laufen derzeit viele Einzelmaßnahmen, um den Klimaschutz voranzutreiben.

Gevelsberg Die Stadt Gevelsberg hat über den Stand ihrer Bemühungen zum Klimaschutz informiert. Dafür bekam sie Zuspruch, aber auch Kritik.

Klimaschutz ist ein weltweites Thema. Wenn Vertreter von Staaten aller Kontinente sich treffen und beschließen, wie sie die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten begrenzen wollen, bestimmt es die Nachrichten. Klimaschutz passiert aber auch im Kleinen. Direkt dort, wo die Menschen leben: in den Kommunen. Die Stadt Gevelsberg hat 2018 ein Klimaschutzkonzept erstellt. Vor kurzem hat sie die Politik über den Stand der Umsetzung informiert.

Die Förderung des Radverkehrs oder auch die Optimierung des ÖPNV - das Klimaschutzkonzept zählt einige Maßnahmen auf. Björn Remer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt, berichtet quartalsweise darüber, welche davon die Stadt schon angegangen ist und welchen Fortschritt die Maßnahmen machen. Sein jüngster Bericht bezieht sich auf das dritte und vierte Quartal 2020.

Klimafreundliche Mobilität

Was klimafreundliche Mobilität angeht, stellte Remer darin vor allem die Fortführung der Maßnahme "Initiative Radverkehr" in den Vordergrund. Demnach befinde sich die Planung zum Radwegebau von der Ruhr zur Wupper in der finalen Phase. Die Ausführungsplanung sei bereits abgeschlossen.

Die Grundstücksverhandlungen mit der Bahn seien ebenfalls weitestgehend abgeschlossen, so dass die Grundstücksverfügbarkeit auf dem Gevelsberger Stadtgebiet gegeben sei. Die Realisierung des Vorhabens erfolge in enger Abstimmung mit der Stadt Schwelm.

Außerdem nahm Remer in seinem Bericht Bezug auf die Fahrradabstellboxen am Hauptbahnhof und am Bahnhof Kipp. Jeweils vier Boxen stünden an den Stationen zur Verfügung. Insgesamt sei die Möglichkeit zum Abstellen von Fahrrädern jedoch sehr begrenzt und die Anmietung der vorhandenen, eher veralteten Fahrradboxen nicht zeitgemäß.

Ziel sei es, zunächst am Hauptbahnhof weitere sichere Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Es sei vorgesehen, dort Fahrradbügel und neue, zeitgemäße Fahrradabstellboxen zu errichten. Angedacht sei auch der Austausch der veralteten Fahrradboxen am Bahnhof Kipp. Erste Gespräche diesbezüglich seien bereits geführt worden.

Energetische Beratung

Außerdem habe die Stadt Gevelsberg Kontakt zum Ennepe-Ruhr-Kreis aufgenommen, um die Möglichkeiten eines vergünstigten Schokotickets für alle Gevelsberger Schüler auszuloten. Den Anstoß dazu hatten mehrere Kinder am 14. Februar 2020 gegeben, die dafür sogar einen Antrag gestellt hatten.

Darüber hinaus investiert die Stadt Gevelsberg mehr als 100.000 Euro, um verschiedene Maßnahmen an Bushaltestellen und Bahnhöfen umzusetzen. Dabei stehen die Modernisierung und die Barrierefreiheit im Fokus.

Im Bereich der privaten Haushalte setzt die Stadt laut Remer weiterhin auf Energieberatung und Klimaanpassung, beispielsweise durch die dauerhafte Pflege des Portals "AltBauNeu". Darauf können Gebäudeeigentümer sich über energetische Sanierung informieren und Kontakte zu entsprechenden Firmen erhalten, die ihnen bei der Umsetzung helfen. Auch seien weitere quartiersbezogene Energieberatungen geplant wie sie im Bereich Berge-Knapp/Vogelsang schon stattgefunden haben.

Darüber hinaus führt der Sachstandsbericht zum Klimaschutzkonzept noch weitere Maßnahmen auf.

Kritik von den Grünen

"Die Natur und das Klima profitieren von Corona", sagt Helge Mannott von der SPD-Fraktion in der vergangenen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. "Die Menschen haben die Natur neu kennengelernt, aber auch gesehen, dass sie nicht mehr so intakt ist wie früher." Mannott sieht im Klimaschutzkonzept einen guten Ansatz, das soziale Verhalten der Menschen mit dem Klimaschutz in Verbindung zu bringen.

Zustimmung kam auch von der CDU. "Wir begrüßen, dass am Bahnhof Kipp und am Hauptbahnhof neue Fahrradboxen installiert werden sollen", so Hans-Günther Adrian, Fraktionschef der Christdemokraten.

Kritik äußerte die Fraktion der Grünen. "Wir sehen ganz viele Einzelmaßnahmen, aber wenig Konzeptionelles", ließ

Achim Oldenbüttel wissen. "Uns fehlt die Aussage, wie es beim Mobilitätskonzept weitergeht. Warten wir da jetzt bis es neue Fördergelder gibt?" Auch fehlten ihm Angaben zur CO₂-Bilanz von Gevelsberg.

Stadt verteidigt Konzept

"Wir arbeiten ein beschlossenes Klimaschutzkonzept ab und geben auf Basis dessen einen Sachstandsbericht ab", verteidigte sich Fachbereichsleiter Björn Remer. "Wenn man mehr hätte machen wollen, hätte man das bei der Erstellung des Konzeptes anbringen können."

Bürgermeister Claus Jacobi nahm Remer in Schutz. "Herr Remer und sein Fachbereich sind hochkonzeptionell unterwegs. Alle Maßnahmen werden regelmäßig besprochen und bewertet", sagte er. "Mann kann aber nicht jeden einzelnen Punkt in diesen Bericht packen."

Auch Bernhard Bösken von der SPD-Fraktion brach eine Lanze für die Stadtverwaltung. "Der Rat der Stadt hat das Klimaschutzkonzept mit Zeitplan und Maßnahmen verabschiedet", so Bösken. "Die Verwaltung hat bei der Umsetzung bisher gut gearbeitet."

Noch mehr Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.