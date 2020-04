Gevelsberg: Grünes Licht für Modernisierung am Hundeicken

Gevelsberg. Grünes Licht für die Modernisierung an der Sportanlage Hundeicken in Gevelsberg. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich im Sommer beginnen.

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für Modernisierungsarbeiten an der Sportanlage „Hundeicken“ gegeben. Die SPD-Fraktion hatte sich in einem Antrag an die Verwaltung dafür eingesetzt (wir berichteten). Die Arbeiten werden laut Stadt voraussichtlich im Sommer 2021 beginnen können. Die Baumaßnahmen am Waldstadion in Silschede liegen derweil trotz Corona-Pandemie im Zeitplan. Das könnte sich aber noch ändern.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Mit dem Sportplatz ,Hundeicken’ Am Keuthahn verfügt die Stadt Gevelsberg über eine attraktive Sportstätte mit einer weit über den Vogelsang hinausgehenden Bedeutung“, hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Bärenfänger den Antrag an die Verwaltung begründet. Die Forderung: Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit sich der Vorplatz modernisieren lasse. Ziel ist, seine Befahr- und Begehbarkeit ganzjährig ohne gravierende Einschränkungen zu ermöglichen.

Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob die Sanitärräume und Umkleiden der Sportanlage zeitnah in einen den Ansprüchen an eine solche Anlage entsprechenden Zustand versetzt werden können. Das solle unter Berücksichtigung aller hierfür zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten geschehen und so, dass gleichzeitig ein positiver energetischer Effekt erzielt werden könne. „Insbesondere in den Wintermonaten stellt die Fläche an ihre Nutzer große Herausforderungen, da die Oberfläche vom Regenwasser regelmäßig stark ausgewaschen wird und sich tiefe Rillen und Pfützen bilden“, hatte Bärenfänger begründet.

„Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung hat sich durch die Pandemie deutlich reduziert“, erklärt Claus Jacobi, Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, auf Nachfrage. „Aber alle Themen werden in gedrosseltem Tempo weiter vorangetrieben.“ So auch die Vorhaben an der Sportanlage „Hundeicken“. Einen genauen Zeitplan dafür gebe es noch nicht, sagt Jacobi. Zusätzlich zur Sanierung des Vorplatzes werde ein Mischwasserkanal erneuert. Dadurch werde die Maßnahme aufwendiger. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Sommer 2021 beginnen“, schätzt der Bürgermeister. In Verbindung mit den Kanalarbeiten sei es außerdem möglich, die Wiederherstellung des Platzes nachhaltiger zu gestalten. So würden eine Wasserführung und eine Pflasterung in die Fläche mit eingebracht. Was die Sanitärräume und Umkleiden angehe, müssten die Arbeiten hieran zunächst noch ausgeschrieben werden.

Vorhaben Auch Sanierung der Straße „Am Waldesrand“ Nach dem Umbau des Vorplatzes am Waldstadion in Silschede soll es Stand jetzt nahtlos mit der vollständigen Sanierung der Straße „Am Waldesrand“ weitergehen. Im Juli sollen beiden Maßnahmen eigentlich abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf mehr als eine Million Euro. Rund 60 Prozent davon fließen in den Parkplatz. „Wir haben hier viele Altlasten im Boden, damit sind kreuz und quer verlaufende Leitungen gemeint, um die wir uns ohnehin hätten kümmern müssen“, erklärte Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi bereits im Vorfeld der Bauarbeiten.

An anderer Stelle ist die Erneuerung eines Vorplatzes schon in vollem Gange. Vor dem Silscheder Waldstadion sollen bis Mitte des Jahres insgesamt 99 Parkplätze, davon drei Behindertenparkplätze, und eine Doppelladesäule für Elektrofahrzeuge entstehen (wir berichteten). Ringsherum wird es eine Beleuchtung geben. Ein Teil des Platzes wird später auch für verschiedene Festivitäten nutzbar sein. Die Bauarbeiten haben vor einigen Wochen begonnen und liegen laut Bürgermeister Jacobi im Zeitplan – noch.

Probleme mit Materiallieferungen

„Das bezieht sich natürlich auf die aktuelle Situation und kann sich coronabedingt noch ändern“, sagt er. Teilweise gebe es schon Probleme bei Materiallieferungen. „Das kann in den nächsten Wochen noch zum Dauerproblem werden“, so Jacobi weiter.

Ein Vorteil an der Baustelle in Silschede sei die Vereinsinfrastruktur. So könnten die Arbeiter die sanitären Anlagen dort nutzen. „Wäre es eine Baustelle, auf der es nur ein Dixi-Klo ohne vernünftige Waschmöglichkeiten gäbe, dürfte die Baustelle nicht weiter betrieben werden“, erklärt der Bürgermeister.