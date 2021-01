Gevelsberg: Haltestellen bekommen dynamische Fahrgastinfos

Archivbild aus der Zeit vor Corona: Die Stadt Gevelsberg möchte in weitere dynamische Fahrgastinformation investieren wie hier an der Bushaltestelle Gevelsberg Hauptbahnhof. Auf dem Bild zu sehen sind (vlnr) VER-GF Peter Bökenkötter und VER-Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Pilz mit Gabriele Schumacher (Behindertenbeauftragte Stadt Gevelsberg), Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi sowie Björn Remer (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt Gevelsberg).

Gevelsberg Gevelsberg will den ÖPNV attraktiver machen und investiert unter anderem in dynamische Fahrgastinfos, die Abfahrten in Echtzeit zeigen.

Die Stadt Gevelsberg möchte den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver machen und dafür mehr als 120.000 Euro in die Hand nehmen. Das Geld soll in verschiedene Maßnahmen an Bus- und auch Bahnhaltestellen fließen - unter anderem in die Anschaffung von acht sogenannten dynamischen Fahrgastinformationen. Die zeigen Fahrgästen die Abfahrtszeiten verschiedener Linien in Echtzeit an.

Mehr Barrierefreiheit für die Haltestelle Am Susewind, LED-Beleuchtung und eine neue Wartehalle für die Haltestelle Silschede oder neue Anstriche an den Bahnhaltestellen Hauptbahnhof, Knapp und Kipp. Das sind nur ein paar der Maßnahmen, die die Stadt Gevelsberg angehen möchte. Möglich macht das das „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ des Landes NRW.

90 Prozent durch Fördermittel gedeckt

Das Programm ermöglicht der Stadt, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent. Nach Rücksprache mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem VER hat die Gevelsberger Verwaltung einen entsprechenden Antrag über rund 124.800 Euro gestellt.

"Der ÖPNV ist wichtig für den Klimaschutz", sagte Helge Mannott von der SPD-Fraktion in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. "Die Taktung der Busse und Bahnen muss gut sein und die Infrastruktur dem Stand der Technik entsprechen."

Einen Teil dazu beitragen sollen auch die dynamischen Fahrgastinformationen (DFI). Im Laufe des Jahres möchte die Stadt sie an den Bushaltestellen Gevelsberg-Knapp, Silschede-Mitte, Commerzbank, Lichtenplatz und Südstraße installieren. Die Anlagen machen rund 40.000 Euro des gesamten Investitionsvolumens aus. Eine DFI kostet also um die 5000 Euro.

Keine DFI für weitere Haltestellen

"Es ist schön, dass die Haltestellen mit Infosystemen ausgestattet werden", sagte Achim Oldenbüttel von Bündnis90/Die Grünen. "Aber wie geht es jetzt weiter? Warten wir auf die nächste Förderung?" Fördermittel würden das Thema natürlich vorantreiben, erklärte Björn Remer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung um Umwelt bei der Stadt Gevelsberg.

Auf die Frage wie viele Haltestellen noch mit DFI-Anlagen ausgestattet würden, sagte er: "Eine dynamischen Fahrgastinformation macht da, wo nur ein Bus fährt, wenig Sinn. Deshalb haben wir die Haltestellen genommen, wo mehr Busse fahren. Mit den DFI sind daher erstmal durch."

