Gevelsberg: Hundewiese fällt Baugebiet zum Opfer

Gevelsberg Weil Ausgleichsflächen geschaffen werden, wird beliebter Hundetreffpunkt eingezäunt. Hoffnung auf weitere Neubaugebiete in Gevelsberg.

Die Sache war nie so wirklich offiziell, an der ein oder anderen Stelle hatte jemand den Stacheldrahtzaun umgestoßen. Aber die große Wiese zwischen Klosterholz, Vogelviertel und Dörnerbusch diente dennoch seit Jahrzehnten den Hundebesitzern aus den vielen hundert umliegenden Wohnungen und Häusern als Treff- und Anlaufpunkt, damit sich die Vierbeiner kräftig austoben konnten. Das ist bald vorbei.

Aktuell wundern sich viele, die dort schon seit den Tagen sind, als das Land noch im Besitz von Bauer Stracke war, warum das abfallende Areal, auf dem die Kinder der umliegenden Wohngebiete aktuell Schlitten fahren, plötzlich von 100 Bäumen besetzt ist. Die Garten- und Landschaftsbau GmbH von Stefan Voigt aus Ennepetal ist dort tätig. Auf Nachfrage erläutert er: "Wir arbeiten dort im Auftrag der Frey Bau GmbH und gestalten Ausgleichsmaßnahmen." Diese sind für das Neubaugebiet am Dörnerbusch, in dem seit Oktober 2017 insgesamt 104 Wohneinheiten in Mehrfamilien-, Doppel- und freistehenden Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäusern entstehen.

Wiese wird komplett eingezäunt

"Für diesen Eingriff in die Natur müssen wir Ausgleich schaffen", erläutert Frey-Geschäftsführerin Susanne Lohmann. In einem ersten Schritt waren Steinfelder für die Geburtshelferkröte entstanden, nun wird die inoffizielle Hundewiese im Sinne des Naturschutzes aufgewertet. Hier haben Stefan Voigt und sein Team 100 Obstbäume gepflanzt. Dies sind vorwiegend alte deutsche Sorten von Pflaumen, Äpfeln oder Birnen.

"Die Pflege der Wiese, so ist es im städtebaulichen Vertrag festgehalten, übernimmt für 30 Jahre die Stadt Gevelsberg", sagt Susanne Lohmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Maßnahmen, die der Bebauungsplan vorgebe, werden demnächst noch erweitert, denn die Wiese wird komplett neu eingezäunt und dort werden bald Rinder des Gevelsberger Bauerns Kehrmann weiden. Geplant ist eine extensive Beweidung, das heißt, dass vergleichsweise wenig Rinder auf der Areal unterwegs sein werden. Klar ist damit auch: Hunde dürfen hier nicht mehr hin, denn ihr Kot kann die Rinder sehr krank machen unter anderem zu tot geborenen Kälbern führen. Einzig ein kleiner Trampelpfad vom Fasanenweg auf den Fußweg Richtung Kindergarten wird daher erhalten bleiben.

Landwirt Jörg Kehrmann bewirtschaftet ebenso die Flächen, die Frey als weiteren Ausgleich für das große Neubaugebiet am Werde hinter dem Hauptgebäude der AVU hat aufwerten lassen. Auch dort, so sagt Susanne Lohmann, finde eine extensive Beweidung statt. Im Gegensatz zur Wiese direkt am Baugebiet, das dauerhaft im Besitz der Frey GmbH bleiben soll, sind die Flächen am Werde in städtischer Hand.

Hoffnung auf neue Baugebiete

An die Stadt Gevelsberg hat Susanne Lohmann eine weitere Bitte: "Es wäre sehr hilfreich wenn in naher Zukunft weitere Bauflächen in Gevelsberg ausgewiesen werden würden, der Bedarf ist riesig." Dies zeigt die Vermarktung des Baugebiets Dörnerbusch eindrucksvoll. Dieses ist komplett vermarktet, für die beiden letzten Grundstücke stehen die Notartermine unmittelbar bevor, teilt Susanne Lohmann mit. Sie rechnet damit, dass die letzten Arbeiten - beispielsweise an den Bürgersteigen - Ende 2022 abgeschlossen sein werden. Dann sollen auch die letzten Bauherren ihre neuen Häuser bezogen haben. Bis dahin soll auch der große Naturspielplatz, der Richtung Osten, zum Städtischen Kindergarten an der Habichtstraße hin entstehen wird, fertig sein. Dann werden vom Aufstellungsbeschluss mehr als zehn Jahre vergangen sein, bis der Dörnerbusch abgeschlossen ist.

Die Ausweisung neuer Wohngebiete ist aktuell allerdings nicht auf der politischen Agenda. Susanne Lohmann: "Ob in dieser Größenordnung oder auch einzelne kleinere Flächen - der Bedarf an Baugebieten in Gevelsberg für Eigenheime ist riesig."

Die Einzigen, die sich nun einen neuen Treffpunkt werden suchen müssen, sind die Hundebesitzer mit ihren Tieren, die dort schon seit vielen Jahren ihre Runden auch über diese Wiese drehen - auch diejenigen, die mit ihren Tieren neu an den Dörnerbusch gezogen sind.