Gevelsberg: Im Drogenrausch Unfall gebaut und geflüchtet

Hagen/Gevelsberg. Ein Gevelsberger hat auf der A1 unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut und sich aus dem Staub gemacht.

Ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss hat offenbar am Montagmorgen auf der Autobahn 1 in Hagen einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Polizei gegenüber gab sich der junge Mann später zunächst als Zeuge und nicht als Verursacher des Unfalls aus.

Der Zusammenstoß ereignete sich in Fahrtrichtung Bremen gegen 7.45 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 26-Jährige aus Hagen auf der A 1 in Richtung Bremen. Zwischen Hagen-Nord und der Raststätte „Lennhof“ wechselte sie von der mittleren auf die linke Fahrspur, um zu überholen. Unmittelbar danach scherte der Überholte aus, fuhr an der 26-Jährigen vorbei und setzte sich wieder vor sie. Offenbar um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Hagenerin nach links aus und prallte gegen die Betonschutzwand und Schutzplanke.

Führerschein sichergestellt

Der bis dato unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in einem weißen Kleinwagen scheinbar unbehelligt fort. Zwar blieb die 26-Jährige unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Gegen Mittag erschien ein junger Mann auf der Autobahnpolizeiwache Hagen. Offensichtlich vom schlechten Gewissen geplagt, schilderte der 19-jährige Gevelsberger, in den Morgenstunden im Rückspiegel einen Unfall beobachtet zu haben. Beim Blick zu seinem Fahrzeug fiel den Beamten sofort eines auf – ein weißer Kleinwagen. Ein Abgleich des Kennzeichens passte ebenfalls. Denn einen Teil davon hatte sich die 26-Jährige im Zuge des Unfalls merken können.

Darüber hinaus verhielt sich der 19-Jährige in der Wache derart auffällig, dass die Polizisten ihm einen freiwilligen Drogenvortest anboten. Dessen positives Ergebnis bestätigte ihren Verdacht. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher.

Gegen den Gevelsberger wird nun wegen Unfallflucht und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.