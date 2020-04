Gevelsberg: Initiative spendet Tablets für Senioren

Gevelsberg. Eine Initiative hat mehrere Tablets für die Senioren des Dorfes am Hagebölling in Gevelsberg gespendet. So können sie wieder ihre Lieben sehen.

Keine Umarmung, keine liebevollen Worte, kein Trost spendendes Lächeln – bedingt durch die Corona-Pandemie können sich Senioren in Pflegeheimen und ihre Angehörigen im Moment nicht sehen. Der fehlende Kontakt wird für viele zu einer großen psychischen Belastung. Digitale Technik kann da Abhilfe schaffen. Das dachte sich auch eine Initiative mehrerer heimischer Unternehmer. Mit prominenter Unterstützung übergaben sie am Mittwoch acht Tablet-Computer an das Dorf am Hagebölling. Das Wohn- und Begegnungszentrum der Fliedner-Stiftung besorgte zusätzlich zwei weitere Geräte. So soll der Kontakt zwischen Bewohnern der Einrichtung und ihren Angehörigen per Videoanruf wieder möglich werden.

Infobox Schon zum Osterfest kreativ geworden Dass sich Mitarbeiter und Bewohner mal einer Massentestung unterziehen müssen, daran hätte im Dorf am Hagebölling vor einigen Wochen wohl noch niemand gedacht. Rund um das Osterfest konnten aber alle Corona-Tests negativ ausgewertet werden. Da Ostern auch im Schatten der Erkrankung stand, zeigte sich die Einrichtung kreativ. Der Posaunenchor gab spontan ein Konzert. Auch Pastorin Klaudia Fischer hat sich vom Gottesdienst nicht abbringen lassen und wurde von den Bewohnern an Fenstern und auf Balkonen empfangen. Nach der Andacht sangen so auch aus allen Richtungen Mitarbeiter, Bewohner und mehr ein Geburtstagsständchen zum 80. Wiegenfeste einer Mieterin, die sich ganz gerührt zeigte.

„Gerade für die demenziell Erkrankten ist das eine super Sache“, weiß Bettina Huter, die Leiterin des Dorfes am Hagebölling. „Die müssen ihre Angehörigen sehen und nicht nur die Stimme hören.“ Auch für die Angehörigen sei es gut. „Im Moment darf man auf dem letzten Weg nicht begleiten, das ist ganz schwer“, erklärt Huter. Eigene Tablet-Computer für die Bewohner habe ihre Einrichtung bislang nicht besessen. Nur vereinzelte Bewohner hätten eigene Geräte und würden diese nutzen oder mit ihren Lieben telefonieren.

Die Idee zur Spende hatte der Gevelsberger Eckhardt Fenner. „Freunde von mir können ihren Enkel in Aachen im Moment nicht besuchen“, beginnt er zu erklären, was den Stein ins Rollen brachte. „Die skypen jetzt miteinander und der Großvater liest seinem Enkel dabei Geschichten vor.“ Davon inspiriert griff Fenner zum Telefon und sprach mit Bettina Huter.

Prominente Unterstützung

Anschließend begann er, weitere Unterstützer für sein Vorhaben zu suchen. So konnte er Norbert Dickel gewinnen, Ex-Fußballprofi und heute Stadionsprecher und Eventmanager von Borussia Dortmund. Dickel ist Präsident und Gründer des Hilfsvereins „Gofus“. Darüber kennen er und Fenner sich. „Als Eckhardt mich angerufen hat, habe ich sofort gesagt, dass wir dabei sind“, sagt Dickel. „Gerade in der jetzigen Situation sind wir gefragt, zu helfen.“ Seine Nachbarin leite ein Pflegeheim. „Wir sind da im täglichen Austausch miteinander, in Altenheimen fehlen echt viele Dinge“, betont er und regt gleichzeitig an: „Wer im Moment zuhause aufräumt, sollte mal daran denken, dass in Altenheimen viel gebraucht wird.“

Auch Torsten Gert, Geschäftsführer der Autohausgruppe Tepass, ist bei der Aktion mit im Boot. „Wir erleben gerade privat und geschäftlich, wie wichtig es ist, in Kontakt zu bleiben“, sagt er. „Hier haben wir die Möglichkeit, Heimbewohner und ihre Angehörigen zu unterstützen, damit sie sich wieder erreichen können.“ Die Geräte selbst stellte der Gevelsberger Elektrofachmarkt Expert Ellinghaus zur Verfügung.

Die Spender in Gevelsberg: Norbert Dickel, Eckhardt Fenner und Stefan Ellinghaus (obere Reihe von links) sowie Torsten Gert (unten links) und Ralf Strümpel (unten rechts) mit Einrichtungsleiterin Bettina Huter. Foto: Max Kölsch / WP

„Wir haben einen eigenen Service für Alten- und Pflegeheime“, erklärt Ellinghaus-Geschäftsführer Ralf Strümpel. „Wir kennen viele Bewohner und sind auch im Dorf am Hagebölling stark vertreten.“ Ebenfalls zu den Unterstützern der Aktion gehören die Unternehmer Stefan Ellinghaus und Wieland Rahn sowie Ex-BVB-Fußballprofi Erdal Keser. Er und Rahn konnten bei der Übergabe nicht dabei sein.

Die gespendeten Tablets sollen auch nach der Corona-Krise im Heim bleiben. Viele Angehörige wohnen außerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises und können so öfter mit ihren Lieben sprechen – auch während des Urlaubs, geschäftlicher Abwesenheiten oder bei Krankheit.