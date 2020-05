Gevelsberg: Jugendzentrum richtet Videochats ein

Gevelsberg. Das Städtische Jugendzentrum in Gevelsberg ist für Besucher geschlossen. Doch die Einrichtung will zumindest online den Kontakt halten.

Das Team des Städtischen Jugendzentrums an der Schulstraße 13 will auch während der Corona-Pandemie für alle Kinder und Jugendlichen da sein. Dafür bietet es seit kurzem außer der telefonischen Erreichbarkeit auch die Möglichkeit eines Online-Videochats an – denn besonders in der aktuellen Situation ist es wichtig, den Kontakt zu den Besuchern der Einrichtung zu halten.

Kinder und Jugendliche leiden unter fehlender Freizeitgestaltung

„Die meisten, die zu uns kommen, kommen, weil sie nichts an anderen Gestaltungsmöglichkeiten haben“, macht Adriana Ruiu, Leiterin des Jugendzentrums, klar. „Seit dem 16. März dürfen wir nicht mehr für Besucher öffnen.“ Die Sorge: Für einige Kinder und Jugendliche könnte der fehlende Ausgleich zur Belastung werden, auch mit Blick auf bestimmte familiäre Konstellationen. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit, also die im Jugendzentrum selbst, kann nicht so wie sonst stattfinden. Sie bildet mit sechs anderen Bereichen die Grundsäulen der Arbeit in der Einrichtung, ebenso wie die Aufsuchende Jugendarbeit.

Mitarbeiter suchen Treffpunkte wie Spielplätze und Skaterfläche auf

Die dient als Kontaktaufnahme zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich nicht im Jugendzentrum, sondern an bestimmten Plätzen in der Stadt aufhalten. Mitarbeiter besuchen dafür die Spielplätze und die Skaterfläche. Auch beliebte Plätze wie an der VHS oder der Stadtbücherei suchen sie auf. „Das Team spricht die an, die sich komplett erwachsenen- und kontrollfrei in der Öffentlichkeit aufhalten“, erläutert Adriana Ruiu. Ziel dabei ist eine kontinuierliche Beziehungsarbeit sowie die Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Erreichbarkeit von Montag bis Freitag Montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr können Kinder und Jugendliche das Team im Jugendzentrum telefonisch unter 02332/55 70 12 oder -11 erreichen. Nach 16 Uhr sind die Mitarbeiter in der Regel montags, mittwochs und freitags bis zum frühen Abend in der Stadt unterwegs und mobil unter 0157/35 496077 zu erreichen. Der Gruppenchat mit den Mitarbeitern wird von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr angeboten. Die Online-Plattform wird auf der Blizz-Software beziehungsweise -App (gibt es im Appstore/Playstore) stattfinden, die ohne vorherige Registrierung zu nutzen ist. Die Meeting-ID für den Gruppenchat lautet m509-744-67 und jene für den Einzelchat lautet m009-079-25.

Auch die Präventionsarbeit und Hilfen zur Selbsthilfe spielen eine Rolle. „Wegen der gebotenen Distanz machen wir im Moment aber nicht die klassische Beratungsarbeit“, so Ruiu. „Wir achten bei den Jugendlichen auf die Menge an Personen und den Abstand zueinander.“ Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr dort absolviere, habe sogar Masken für die Einrichtungsbesucher genäht und diese verschickt.

Gruppenvideochat soll Unterstützung und Möglichkeit zum Austausch bieten

Mittlerweile werde aber deutlich: Die Jugendlichen werden ungeduldig. „Einige fragen schon, wann wir wieder aufmachen“, berichtet die Leiterin. Um Abhilfe zu schaffen, besteht nun die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern des Städtischen Jugendzentrums aber auch mit anderen Kindern und Jugendlichen über die Online-Plattform „Blizz Teamviewer“ zum Gruppenvideochat zusammenzukommen. Das Angebot soll die Chance bieten, sich auszutauschen, Impulse für Freizeitbeschäftigung zu kommunizieren, Unterstützung bei Hausaufgaben anzufragen und soziale Kontakte zu pflegen.

„Wir gucken dabei aber auch, wie es den Kindern und Jugendlichen geht und ob jemand Bedarf an einem Einzelchat mit jemandem aus unserem Team hat“, erklärt Ruiu. Jetzt sei man froh, dass man die Digitalisierung habe. „Aber gerade mit dem Datenschutz war das schwer“, betont die Leiterin. Whatsapp dürfe ein Zehnjähriger beispielsweise noch gar nicht benutzen. „Durch die Plattform, die wir jetzt gefunden haben, können wir aber eine virtuelle Privatsphäre schaffen“, so Ruiu.

Hausaufgabenhilfe: Fragen von Eltern und Schülern online klären

Die Hausaufgabenhilfe finde in der Form statt, dass zum Beispiel Dinge im Jugendzentrum ausgedruckt und abgeholt werden könnten – für diejenigen, die zuhause selbst nichts ausdrucken können. Ansonsten könnten Eltern und Schüler Fragen in den Gruppenchat stellen. „Viele Eltern haben vielleicht nicht die Zeit oder die Möglichkeit, bei den Hausaufgaben zu helfen“, sagt Adriana Ruiu. „Wir haben auch viele zugewanderte Kinder, bei denen die Sprachbarriere hinzukommt.“ Wenn gerade bei diesen Kindern die Lücken immer größer würden, sei das schlecht.

Für Ruiu ist klar: Das Angebot des Gruppenchats soll über die zeitweise Schließung ihrer Einrichtung hinaus beibehalten werden. „Damit können wir noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen, wenn Teilöffnungen wieder möglich werden“, sagt sie.

Informationen über das Jugendzentrum unter www.jugendzentrum-gevelsberg.de .