Gevelsberg: Klassenräume mit Blick auf Belüftung geprüft

Ein Mann zeigt eine CO2-Ampel in einem Klassenraum (Symbolbild). Auch die Stadt Gevelsberg hat die Geräte für Schulen und andere Einrichtungen in der Stadt bestellt.

Gevelsberg Nach einer Anfrage der Grünen-Fraktion hat die Stadt Gevelsberg über die Belüftungs-Situation an Schulen informiert.

Zwar findet in den Schulen derzeit kein Präsenzunterricht statt, sobald dieser aber wieder möglich ist, wird auch die Frage der Raumbelüftung wieder eine Rolle spielen. Wie es darum an Gevelsberger Schulen bestellt ist, hat die Stadtverwaltung noch im vergangenen Jahr erklärt.

Sind alle Klassenräume mit Fenstern zu belüften bzw. quer zu belüften? Gibt es alternativ Belüftungsanlagen, die Frischluft in die Räume befördern? Gibt es sogenannte CO2-Ampeln, die den CO2-Gehalt in den Klassenräumen messen oder ist eine Anschaffung solcher Geräte geplant? Das sind drei der Fragen, mit denen die Grünen die Stadtverwaltung konfrontiert haben.

Gevelsberg bestellt CO2-Ampeln

Diese antwortete, dass die Klassenräume in Gevelsberg von den Technischen Betrieben und den Schulen überprüft worden seien. Bis auf wenige Ausnahmen könnten die Räume über die Fenster gut belüftet werden. Belüftungsanlagen gebe es keine.

Die Stadtverwaltung gibt außerdem an, bereits Anfang November für die städtischen Schulen, für alle Kindertagesstätten in Gevelsberg sowie für das Bürgerhaus Alte Johanneskirche, die Stadtbücherei und das Jugendzentrum CO2-Ampeln bestellt zu haben.

Darüber hinaus wollte die Grünen-Fraktion wissen, welche Möglichkeiten die Stadt zur Verbesserung der Situation in den Schulen sieht und welche Maßnahmen sie dahingehend geplant habe. Die Stadt ließ wissen, dass in der Realschule in einem Raum ein Luftaufbereitungsgerät getestet werde.

Außerdem führe die Verwaltung eine Preisabfrage für zehn dieser Geräte durch. Die sollten dort helfen, wo Räume nicht ausreichend gelüftet werden könnten.

