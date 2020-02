Gevelsberg: Kreisverkehr soll 2021 entstehen

Die Blumen an der Ecke Breddestraße und Hagener Straße sind noch gar nicht gepflanzt (wir berichteten), da ist bereits klar: Sie werden nicht viele Jahre blühen. Denn mittlerweile steht fest, dass der Kreisverkehr dort umgesetzt wird. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilt Bürgermeister Claus Jacobi mit: „Ich bin optimistisch, dass wir im Jahr 2021 bauen können.“ Damit wären fast zehn Jahre vergangenen, seit die Bagger das erste Stück der ehemaligen B7 aufgerissen haben, bis mit dem Kreisel das vorerst letzte Puzzlestück dieser Aufwertung abgeschlossen ist.

Talbahn fährt auch zukünftig

Nachdem der erste Bauabschnitt vom Nirgena bis zur Drehbank und der zweite Abschnitt von der Stadtgrenze zu Hagen bis kurz vor der Firma Intertractor fertig gestellt waren, lässt der Kreisel seit geraumer Zeit auf sich warten. Nach einer zunächst unklaren Lage, was die Fördergelder anbelangt, läuft mittlerweile die Ausschreibung. „So war auch der Abriss des Bahnwärterhäuschens bereits ein Vorgriff auf den Bau des Kreisverkehrs und ist aus der Haushaltsstelle für den Kreisverkehr bezahlt worden“, sagt das Stadtoberhaupt. Aktuell würden die Ausschreibungen für alle weiteren Schritte bis zum fertigen Kreisverkehr laufen. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres will die Stadt ein Büro beauftragen, bei dem von der Generalplanung bis zur Bauleitung die Fäden zusammenlaufen sollen. Dies sei vergaberechtlich kniffelig, aber aus jetziger Sicht steht wohl einem Baustart im Jahr 2021 nichts im Wege.

Weiterhin müssen die Schienen der Talbahn in die neuen Verkehrsführung am Poeten integriert werden. War eine Zeit lang unklar, wie lange die Bahn, die zahlreiche Firmen von Hagen bis Ennepetal bedient, noch benötigt und damit auch betrieben wird, gibt es laut Claus Jacobi aktuell keinerlei Anzeichen dafür, dass die Bahnverbindung, die hohe Tonnagen vor allem für metallverarbeitende Betriebe oder Schrotthändler bewegt, eingestellt werden könnte. „Ich habe von keiner Seite aus Signale erhalten, dass die Bahnstrecke nicht weiter betrieben werden soll“, sagt Jacobi und betont, dass aus seiner Sicht der Transport über die Schiene aus Klimagesichtspunkten nur sinnvoll sei.

Baustelle direkt hinter der Grenze

Ist der Kreisverkehr erstellt und bezahlt, ist der Um- und Ausbau der ehemaligen B7 zumindest mittelfristig abgeschlossen. Denn für den Bereich der Hagener Straße zwischen Poeten und Drehbank gibt es auch weiterhin keine Pläne, diese Strecke ebenfalls mit breiten Bürgersteigen, dem roten Band in der Mitte und viele weiteren Bestandteilen wie barrierefreien Überquerungshilfen auszustatten. Dieses Teilstück gilt als Ortsdurchfahrt, hat deutlich weniger Wohnbebauung. Für diese Lagen gibt es keinerlei Förderansätze, wie der Bürgermeister erläutert.

Jenseits der Stadtgrenze in Richtung Hagen hingegen wird fleißig weitergebaut, damit es zwischen der ehemaligen Brandt-Brache und Haspe-City bald genauso modern aussieht wie bereits seit einiger Zeit auf Gevelsberger Seite. Seit Monaten schon herrscht dort eine Einbahnregelung – vor allem zu den Hauptverkehrszeiten staut sich die Blechlawine, die Ausweichstrecken sind verstopft.

Diese Fertigstellung wird ebenso noch einige Zeit in Anspruch nehmen wie der Bau des Kreisverkehrs am Poeten. Bis an dieser Stelle die Bagger ihre Arbeit aufnehmen, dürfen zumindest noch für eine Vegetationsperiode auf dem Gelände des ehemaligen Bahnwärterhäuschens die neuen Blumen blühen.