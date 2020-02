Gevelsberg: Maßnahmen gegen Eskapaden auf Grundschulhof

Gevelsberg. Ein Maßnahmenpaket soll helfen, Vandalismus und Drogenkonsum auf dem Schulhof einer Grundschule in Gevelsberg in den Griff zu kriegen.

Die Stadtverwaltung und die Leitung der Grundschule Pestalozzi haben ein Maßnahmenpaket gegen Vandalismus und Drogenkonsum auf dem Schulhof an der Teichstraße vorgestellt. Die Schule hatte sich im Januar in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt und über massive Probleme mit Jugendlichen geklagt (wir berichteten).

„Wieder wurden von einer Schülerin mehrere Marihuana-Tütchen auf dem Schulhof gefunden. Forderung der Eltern: Macht doch endlich etwas“ – so stand es in dem Schreiben, das Heike Feldmann, Leiterin der Pestalozzischule, vor einigen Wochen aufgesetzt hatte. Die Rede war von Trinkgelagen und Vandalismus, die über Wochen vermehrt und beinahe täglich auftraten. Einer der Schwerpunkte war ein überdachter Bereich auf dem oberen Teil des Schulhofes.

Beleuchtung des Schulhofs

Als eine der ersten Maßnahmen entfernten die Technischen Betriebe die beiden Tischtennisplatten in diesem Bereich, damit es die Jugendlichen nicht mehr ganz so gemütlich haben. Eine Platte steht nun auf dem unteren Schulhof. Die andere konnte nicht wieder aufgestellt werden. Die beschmierten Säulen wurden überstrichen. Im Zuge der Schulkonferenz am 28. Januar wurden weitere Maßnahmen besprochen. Diese stellten Stadtverwaltung und Schulleitung im Zuge der Schulausschuss-Sitzung am Dienstag vor.

Infobox Plan B als letzte Option Sollten die besprochenen Maßnahmen gegen Vandalismus und Drogenkonsum an der Pestalozzischule keine Wirkung zeigen, halten Schule und Stadt sich einen Plan B offen. „Wir überlegen, den Eingang zur Turnhalle so zu legen, dass man sie erreichen und gleichzeitig den Schulhof abschließen kann“, sagt Schulleiterin Heike Feldmann. Das sei aber lediglich eine letzte Option, da viele Sportler die Turnhalle nutzten. Die Schule plant zudem eine eigene Aktion gegen die Schmierereien. Gemeinsam mit den Schülern sollen die Säulen des überdachten Bereichs auf dem Schulhof künstlerisch gestaltet werden. „Das hält Sprayer und Jugendliche davon ab, sie zu beschmutzen“, sagt Heike Feldmann.

Eine Maßnahme beinhaltet die Ausleuchtung des gesamten Schulhofes. „Wir haben festgestellt, dass dadurch Vandalismus und Einbruchschäden abnehmen“, sagt Michael Pfleging, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales bei der Stadt Gevelsberg. Entsprechende Installationen werde es in den nächsten Wochen geben. Zudem sei bereits eine Kamera im Eingangsbereich der Schule angebracht worden. Die müsse noch datenschutzkonform angeschlossen werden.

Auch eine entsprechende Beschilderung werde angebracht. Eine weitere Maßnahme betrifft die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit der Stadt. „Wir werden den Schulhof besuchen und gucken, welche Gruppen sich dort aufhalten“, kündigt Pfleging an. Auch befinde man sich in Gesprächen mit der Drogenberatung, die verstärkt Präventionsarbeit an den Schulen im Stadtgebiet leisten solle.

Pfleging betont aber auch: „Wir werden nicht um eine Bestreifung und die Begehung durch Sicherheitsdienste herumkommen.“ Schulleiterin Heike Feldmann bestätigt, dass die Polizei bereits verstärkt Streife im Bereich der Schule fahre.

Weniger Vorfälle

Der Hausmeister habe zudem in den vergangenen Wochen Buch über die Vorfälle auf dem Schulhof geführt. Die seien aber weniger geworden, nachdem das Problem – nicht zuletzt auch durch die Berichterstattung dieser Zeitung – in den Fokus der Öffentlichkeit geraten war. „Wir hatten seitdem noch dreimal Jugendliche abends auf dem Schulhof“, weiß Heike Feldmann. „Die waren aber auch ansprechbar und sind danach gegangen.“

Die Schulleiterin macht deutlich: „Wir haben nichts gegen Jugendliche, die auf unserem Schulhof sitzen und Bier trinken.“ Entscheidend sei, wie man den Schulhof hinterlasse. Feldmann hat die Befürchtung, dass die Probleme wieder zunehmen, sobald die Aufmerksamkeit nachlässt. „Ganz abstellen können werden wir das nicht, wir können nur versuchen, es in den Griff zu kriegen“, sagt die Schulleiterin.