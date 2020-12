Gevelsberg: Mit Pyrotechnik Papiercontainer in Brand gesetzt

Gevelsberg In Gevelsberg stand am Morgen des Ersten Weihnachtstages ein Papiercontainer in Flammen. Er war mit Pyrotechnik entzündet worden.

Gevelsberg. Mit Pyrotechnik haben drei unbekannte Täter am frühen Morgen des Ersten Weihnachtstages einen Papiercontainer an der Weststraße in Gevelsberg in Brand gesetzt. Gegen 3.50 Uhr hätten die drei den Inhalt des Containers entzündet und seien anschließend in Richtung Mittelstraße geflüchtet, so die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern sei erfolglos geblieben. Kräfte der Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg rückten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und löschten den Brand.

Die Feuerwehr Gevelsberg hatte bereits an Heiligabend zwei Einsätze. An der Mühlenstraße verschafften Einsatzkräfte dem Rettungsdienst Zugang zu einer Wohnung an der Mühlenstraße, weil dort eine Dame nicht mehr in der Lage war, die Tür selbstständig zu öffnen. Im Anschluss leisteten die Wehrleute Tragehilfe. Am Abend rückten die Kräfte der Hauptwache zu einer medizinischen Erstversorgung zur Wittener Straße aus und betreute einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungswagen und des Notarztes.