Gevelsberg: Osterfeuer des FC SW Silschede abgesagt

Der FC SW Silschede 1926 e.V. wird das diesjährige Osterfeuer am 11. April aufgrund der Ereignisse rund um das Coronavirus absagen. Alles andere wäre aus Sicht des Vereins und auch in Absprache mit der Stadt Gevelsberg unverantwortlich gegenüber den zahlreichen Besuchern sowie der gesamten Gesellschaft, so die Verantwortlichen.

„Sicherlich wird diese Veranstaltung allen Silschedern und Freunden der Schwarz-Weißen in diesem Jahr fehlen. Seit Jahren erfreuen sich hunderte Kinder und Erwachsene am bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie“, schreiben sie.

Das Silscheder Osterfeuer gehöre längst zu den Größten im ganzen Kreis und erwirtschafte zudem jedes Jahr einen großen finanziellen Beitrag für die Jugendabteilung. Aber auch der FC SW Silschede müsse sich als Verein der sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft stellen und alles dafür tun, diese Pandemie erfolgreich einzudämmen, teilen die Verantwortlichen mit.

Tombolalose behalten Gültigkeit

Die bereits gestartete Tombola wird fortgeführt und alle Lose behalten ihre Gültigkeit. Die Ziehung der Preise erfolgt am 11. April unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Vereinsheim. Außerdem weist der Verein an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass es damit auch keine Holzannahme in diesem Jahr geben wird.

Der FC SW Silschede bittet um Verständnis für diese Maßnahme und wünscht an dieser Stelle beste Gesundheit.