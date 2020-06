Gevelsberg: Petra Akin seit 40 Jahren im Dienst der Stadt

„Normalerweise würde man solch ein besonderes Dienstjubiläum mit den Kollegen im Büro feiern“, sagte Bürgermeister Claus Jacobi anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums von Petra Akin. Doch aufgrund der momentanen Situation ist dies nicht möglich. Trotzdem übergab das Stadtoberhaupt seiner langjährigen Vorzimmerdame persönlich die entsprechende Urkunde samt Blumenstrauß zu überreichen.

Was üblicherweise in seinem Büro stattfindet, das wurde in den Ratssaal verlegt. Gemeinsam mit Kämmerer Andreas Saßenscheidt, Jasmin Breer (Abteilungsleiterin vom Büro für Vielfalt und Zukunftschancen) und Michael Pfleging (Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales) ließ Claus Jacobi die Jubilarin mit dem erforderlichen Abstand hochleben.

Bevor Petra Akin am 4. Juni 1980 in den städtischen Dienst trat, machte sie erst einmal eine Ausbildung zur Assistentin für Bibliotheken und Stadtbüchereien und arbeitete dann in der Bücherei des Städtischen Gymnasiums. Hier traf sie erstmals auf ihren heutigen Chef, Bürgermeister Claus Jacobi, der damals noch die Schulbank drückte.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in den Räumen der Bibliothek heimlich meine Hausaufgaben gemacht habe und dies mit dem Bild von Frau Akin verbinde“, berichtete er. Im Jahr 2000 wechselte Petra Akin dann ins Rathaus, wo sie zunächst drei Jahre als Verwaltungsangestellte im Vorzimmer des Ersten Beigeordneten Hans-Christian Schäfer tätig war, bevor sie ins Büro des Bürgermeisters wechselte. Dort stand sie zunächst Dr. Klaus Solmecke zur Seite, ab 2004 dann Claus Jacobi – stets zuvorkommend vor allem aber mit dem Herz am rechten Fleck.

Büro für Vielfalt und Zukunftschancen

2017 wollte die begeisterte Hobbytänzerin noch einmal etwas neues ausprobieren und wechselte zum Büro für Vielfalt und Zukunftschancen. Dieses hatte man vor dem Hintergrund der damaligen politischen Lage eingerichtet. Es ist eine zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für Anliegen von Menschen mit Migrationshintergrund. Gemeinsam mit Jasmin Breer und Alexandra Konstantinopoulos ist sie Ansprechpartnerin für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, für jene, die sich für Fragen des multikulturellen Zusammenlebens interessieren und den Integrationsprozess mitgestalten möchten.

In Erinnerung ist ihr vor allem die Eröffnung des Willkommenstreffs geblieben, die viele Geflüchtete, Bürger, ehrenamtlich Engagierte sowie Vertreter verschiedener Institutionen, Politik und der Verwaltung zusammenbrachte. „So etwas ist jetzt nicht möglich, umso mehr freue ich mich über diese intime Feierstunde“, sagte sie abschließend.