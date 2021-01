Gevelsberg plant zentrales Vergabeverfahren für Kita-Plätze

Gevelsberg. Durch das zentrale Online-Verfahren für Kita-Plätze sollen Gevelsberger Eltern mehr Planungssicherheit erhalten und weniger Frust.

Ab dem 15. Januar erhalten Eltern Post von den Kindergärten dieser Stadt. Ist es eine Zusage oder Absage? Gibt es einen Betreuungsplatz in der Wunsch-Kita? Wie lang ist die Nachrückerliste? Zukünftig sollen diese dringenden Fragen und die Ungewissheiten schnellstmöglich geklärt werden – mit einer zentralen Online-Vergabe der Plätze. Zum Sommer 2022 soll dieses Angebot in Gevelsberg an den Start gehen.

Das ist geplant

Ziel ist, die bestmögliche Zusage-Quote für die Eltern und Verlässlichkeit für alle Beteiligten zum jeweiligen 15. Januar zu erreichen. „Das ist nur möglich, wenn zu diesem Stichtag Erziehungsberechtigte nur jeweils eine Zusage für ihr Kind erhalten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, die über das weitere Prozedere informiert. Die Entscheidung fiel auf das Programm „Kitaplaner 2“ von der Firma „arxes-tolina“. Gemeinsam mit der Stadt Witten, die ebenfalls solch ein System installieren will und technisch verwalten wird, soll das Programm eingeführt werden. Der Hersteller berichtete davon, dass es sechs Monate dauern wird, das System zu etablieren. Somit kann es pünktlich für das Kindergartenjahr 2022/2023 genutzt werden.

Zur Umsetzung

Das System soll so funktionieren, dass wenn ein Platz in einer Kita geblockt ist, keine weitere Zusage einer anderen Kita möglich ist. Gibt es keine Mehrfachzusagen mehr, gibt es mehr zur Verfügung stehende Plätze für alle und eine unkomplizierte und transparente Verteilung. Die Zeiten, in denen Eltern leer ausgingen und lange auf das Nachrückverfahren warten mussten, sollen damit vorbei sein. Und damit auch die Ungewissheit und Sorge gemindert werden, ob das Kind einen Betreuungsplatz im Sommer erhält. Aufgrund der Vielfalt der Kita-Träger (Kirchen, Stadt, AWo, Stiftungen etc.) und dadurch, dass jede Kita selbst über die Aufnahme beziehungsweise Nichtaufnahme eines Kindes entscheiden darf, fehlte eine koordinierende Stelle. Das soll sich ändern. Eltern geben dann zukünftig ihre Wunsch-Kita in ein zentrales Online-System ein -- entweder von Zuhause oder mit Unterstützung der Einrichtung oder Stadt – und sollen zum 15. Januar über die Entscheidung der Kita informiert werden.

Die Vorgeschichte

Anfang des vergangenen Jahres ist viel über das Vergabeverfahren für die Kindergartenplätze in Gevelsberg diskutiert worden. Eine Eltern-Initiative hatte über Intransparenz dieses Systems geklagt und Verbesserungen gefordert. Daraufhin lud Bürgermeister Claus Jacobi die Eltern ins Rathaus ein (wir berichteten). Ergebnis dessen war, dass eine Arbeitsgruppe zusammenkam, die einen Vorschlag für eine Optimierung machen sollte. Involviert war die Stadt, die Eltern-Initiative und auch der Jugendamtselternbeirat. Auch die CDU richtete einen Antrag an den Bürgermeister, einen Kita-Navigator einzuführen. Eigentlich sollten bereits im Juni erste Ergebnisse vorgestellt werden. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen. Im Dezember wurden die konkreten Pläne letztlich im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Die aktuelle Situation

Michael Pfleging, der Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales, sieht die Stadt Gevelsberg aktuell gut aufgestellt. Er sagt, dass es für alle in diesem Sommer einen Platz geben werde. Aktuell besuchen die 16 Kitas dieser Stadt 253 Kinder im Alter von unter drei Jahren und 827 über drei Jahren. In der Tagespflege sind es 59 Kinder im U3-Bereich und vier im Ü3-Bereich. Entlastung in der Betreuungssituation habe die Eröffnung des Waldkindergartens gebracht, ebenso wie die Einrichtung der Kita St. Nikolaus der Theresia-Albers-Stiftung, die den provisorischen Betrieb aufgenommen hat und ihre Aufnahme-Kapazitäten bereits zum Sommer erweitern wird. Im Dezember 2021 soll der Neubau auf dem ehemaligen Jeco-Parkplatz fertig sein. „Jetzt müssen wir auf die konkrete Nachfrage schauen“, erklärt Pfleging. Der Trend sei eine Zunahme der Nachfrage, durch die Arbeitsmarktsituation und auch Corona. Es sei aber bisher immer geschafft worden und werde es auch weiter gelingen, Plätze für die Kinder zu finden.



