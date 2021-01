Gevelsberg: Politik tagt wegen Corona nicht

Das Rathaus in Gevelsberg: Wegen Corona konnte die Politik hier im Januar nicht tagen.

Gevelsberg Eine politische Sitzung, die im Januar in Gevelsberg hätte stattfinden sollen, fällt aus. Wie es im Februar weitergeht, ist unklar.

Die Stadt Gevelsberg hat die politischen Sitzungen, bei denen eine Anwesenheit erforderlich gewesen wäre, für den Januar abgesagt. Eigentlich hätte am Dienstag, 19. Januar, der Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Freizeit tagen sollen. Grund für die Absage ist die Pandemie.

"Wir haben uns interfraktionell darauf geeinigt", sagt Bürgermeister Claus Jacobi auf Nachfrage dieser Zeitung. "Es gibt im Moment keine dringlichen Beschlüsse." Im Februar könne es wieder einen Bedarf an Präsenzsitzungen geben. "Da werden wir uns dann in der letzten Januarwoche nochmal abstimmen", so Jacobi, der die Regelung für im Sinne der aktuellen Corona-Erlasslage hält.

Im Februar würden der Hauptausschuss, die Gesellschafterversammlung der Schwimm in Betriebs GmbH, der Jugendhilfeausschuss und auch der Rat tagen. "Wünschenswert wäre, wenn wir den Haushalt 2021 in einer Präsenzsitzung im Februar einbringen könnten", findet der Bürgermeister.

