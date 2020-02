Gevelsberg: Prinzenpaar schippert durchs Freibad

Das große Finale wurde im Gevelsberger Freibad eingeläutet und Petrus meinte es wirklich gut mit den letzten Gästen. Wobei man sagen muss, dass es keinesfalls „normale Badefreunde“ waren, die sich dabei am Samstag am Beckenrand tummelten. Es waren vielmehr die Gevelsberger Karnevalisten, angeführt von Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III., die eigens von Bürgermeister Claus Jacobi dorthin zitiert wurden. Mit seiner zweiten These, die das Stadtoberhaupt bei der Inthronisierung des diesjährigen Gevelsberger Prinzenpaars formulierte, legte er fest, dass die Majestäten und ihr närrisches Gefolge die letzten Besucher des Freibads im Stadion Stefansbachtal vor dessen großem Umbau sein sollten. In einer vom Prinzenpaar dazu eigens zu gestaltenden Abschiedsveranstaltung sollte Prinz Jürgen III. seine Lieblichkeit Anja III., so oft sie es wünsche, über das Nicht-Schwimmerbecken in einem Schlauchboot hin- und herfahren, während am Ufer venezianische Gondelmusik ertönt.

Mitunter kein leichtes Unterfangen, doch nach seiner Begrüßung ließ Prinz Karneval verlauten: „Leinen los und Schiff ahoi!“ Für das diesjährige Prinzenpaar ging es nun also aufs Wasser. Fähnchen und Luftballons schmückten den Beckenrand, aus Lautsprechern ertönten typische Gondoliere-Klänge und zur Freude aller führten Vertreter der Italienischen Mission ein paar traditionelle Tänze auf.

Um trocken und sicher übers Becken paddeln zu können, hatte man ein Schlauchboot der Feuerwehr organisiert. Mit kräftigen Schlägen und Manneskraft ruderte Prinz Karneval seine Lieblichkeit, die zur Beruhigung von ihrer Begleiterin Tina Hoppe einen Prosseco mit auf den Weg bekam, über das Becken.

Damit hatte Prinz Jürgen III. seine Pflicht allerdings noch nicht erfüllt. Denn nun waren all jene zu befördern, die den Wunsch verspürten ein letztes Mal ein paar Runden im Freibad zu drehen. Und es waren nicht wenige, weil die Spendenbox der Taubenväter reichlich mit Scheinen bestückt war.

Am Ende hieß es: These erfüllt. Doch für das Gevelsberger Prinzenpaar steht noch eine Aufgabe an. Am Samstag (22. Februar um 11 Uhr) müssen sie den Karneval nach Silschede tragen, indem sie den Vorplatz des Waldstadions zu einem Ort des fröhlichen Treibens und der Begegnung machen.