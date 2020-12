Gevelsberg: Rettungsdienst in neuer Feuer- und Rettungswache

Gevelsberg Als erste Einheit ist der Rettungsdienst in den Neubau der Feuer- und Rettungswache der Stadt Gevelsberg eingezogen.

Gevelsberg. Die neue Feuer- und Rettungswache der Stadt Gevelsberg ist in Betrieb gegangen - wenn auch zunächst nur in kleinem Umfang. Der Rettungsdienst ist als erste Einheit der Feuerwehr Gevelsberg in den Neubau Am Haufer Bahnhof 1 eingezogen.

Für den Rettungsdienst endet damit eine mehrmonatige Übergangssituation. Die Kräfte waren als Corona-Schutzmaßnahme getrennt von der Feuerwehr an der Mühlenhämmerstraße untergebracht worden, wo die Stadt eine Fahrzeughalle und eine Wohnung angemietet hatte (wir berichteten). Am Dienstag vor Weihnachten ging es nun an den endgültigen Standort und in die ganz neuen Räume. Damit sei eine deutliche Verbesserung der Ausgangssituation für den Rettungsdienst eingetreten, heißt es von Seiten der Stadt. Die Freude sei nicht nur bei den Angestellten groß, auch der Leiter der Feuerwehr, Uwe Wolfsdorff, und der Sachgebietsleiter Rettungsdienst, Peter Dietrich, würden sich freuen, nun nach und nach die neue Wache beziehen zu können. Wolfsdorff sich auch herzlich bei allen Beteiligten, die den Umzug ermöglichten.

Fast 13 Millionen Euro kostet der Neubau der Feuer- und Rettungswache, für den im März 2019 - nach vorausgegangener langjähriger Suche nach einem geeigneten Grundstück - der Grundstein gelegt worden war. Geplant ist, dass die derzeit noch in der alten Wache an der Körnerstraße stationierte Feuerwehr im ersten Quartal 2021 in ihre neue Einsatzzentrale auf der Fläche zwischen Hagener Straße und Mühlenstraße umzieht.

Feuerwehr und Rettungsdienst werden in der neuen Hauptwache räumlich getrennt voneinander untergebracht sein.