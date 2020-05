Gevelsberg: So ist der neue Grieche an der Mittelstraße

Etwas länger als zwei Monate ist es her, dass diese Zeitung über die Verunsicherung an der Mittelstraße berichtete. Einzelhändler und Gastronomen wussten zu dieser Zeit noch nicht so recht, wie sie mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie umgehen sollten. Restaurants und andere Gaststätten durften frühestens um 6 Uhr öffnen und mussten spätestens um 15 Uhr schließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen waren bei Kontrollen nachzuweisen.

Genau in der Woche, als die Stadt Gevelsberg diese Einschränkungen verfügt hatte, wollte Kiriakos Parusis eigentlich sein neues griechisches Restaurant „Ägäisches Meer“ an der oberen Mittelstraße eröffnen (wir berichteten). Kurze Zeit später waren nur noch Lieferdienste erlaubt. Die Neueröffnung, die bereits seit Monaten auf den großen Fenstern des Lokals angekündigt worden war, fiel aus. Am vergangenen Freitagabend dann die große Überraschung: Das Restaurant öffnet doch. Die Resonanz darauf hat Kiriakos Parusis nicht erwartet.

Öffnungszeiten Das griechische Restaurant „Ägäisches Meer“ an der oberen Mittelstraße öffnet von Montag bis Donnerstag jeweils in der Zeit zwischen 11.30 und 15 Uhr sowie zwischen 17 und 22 Uhr. Freitags und samstags können Gäste hier von 11.30 bis 23 Uhr einkehren, an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 22 Uhr. Telefonisch erreichbar sind Kiriakos Parusis und sein Team unter 02332/708 77 95. Auf Bestellung können Gäste Speisen auch abholen. Einen Lieferdienst bietet das Restaurant nicht an.

„Schon am Freitagabend war viel los“, sagt der Restaurant-Chef. „Jeden Tag seit der Eröffnung haben wir gut zu tun.“ Für den 58-Jährigen Gevelsberger alles andere als selbstverständlich. „Ich hatte Angst, dass wir aufmachen und nichts los ist“, gibt er zu.

Als er aber am Mittwoch vor der Eröffnung das braune Papier, das er von innen in die großen Fenster geklebt hatte, um den Innenraum vor neugierigen Blicken zu schützen, abnahm, blieben die Menschen bereits reihenweise vor dem Restaurant stehen. „Einige haben bis dahin gedacht, es wäre alles ein Fake und es gibt gar kein Restaurant“, sagt Parusis und lacht. Ein Irrglaube.

Platz für rund 50 Gäste

Sein Lokal – eingerichtet im Stil einer griechischen Taverne – ist etwa 130 Quadratmeter groß und bietet unter normalen Umständen Platz für geschätzt 50 Gäste. Zusätzlich gibt es noch Tische im Außenbereich zur Straße hin. Innen wie außen haben Parusis und seine Mitarbeiter die Tische weiter auseinandergestellt, um den gebotenen Abstand zu wahren.

Eine Sitzecke im hinteren Bereich des Restaurants. Alles ist im Stil einer griechischen Taverne gestaltet. Foto: Max Kölsch / WP

Bei der Arbeit tragen sie Mundschutz. Gäste hinterlassen wie anderswo ihre Kontaktdaten auf einer Liste. „Das Ordnungsamt war auch schon da und hat noch einmal auf das Tragen der Masken hingewiesen und darauf, dass man sich nicht umarmen soll“, sagt Kiriakos Parusis.

Kulinarisch erwarten Gäste bei „Ägäisches Meer“ zum Beispiel Mezédes als Vorspeisen. Das sind griechische Spezialitäten im Tapas-Format, also in kleinen Portionen. Hier stehen gebackener und panierter Schafskäse oder auch griechische Zucchinipuffer auf der Karte. Ebenfalls kann zwischen diversen Salaten gewählt werden.

Die Fleischspezialitäten kommen mit Klassikern wie Gyros oder Souvlaki daher. Auch griechische Bauernwurst oder Rinderleber nach Art des Hauses sind unter dieser Rubrik zu finden. Ein wichtiger Teil des Angebots sind die Fischspezialitäten. Hier gibt es Gebratenes oder Gegrilltes von Oktopus über Dorade bis hin zu Scampis. Muscheln stehen auch auf der Karte.

Mittagsbuffet geplant

Für Feinschmecker bietet das Restaurant Wachteln vom Grill oder Kalbskotelett an. Gäste können sich zwischen verschiedenen Mittagsmenüs entscheiden, unter anderem mit Nudeln oder auch einem Burger.

Ein „All You Can Eat“-Mittagsbuffet können Parusis und sein Team wegen der aktuellen Lage im Moment nicht umsetzen. Die Preise dafür hat der Chef aber schon im Kopf: 8,90 Euro pro Person, für Senioren 7,90 Euro. Die Getränkekarte bietet außer üblichen Softdrinks und Bieren auch verschiedene griechische Weine und Spirituosen. Ein Abend zu viert mit Vorspeisen, Hauptgerichten und mehreren Getränken pro Person kann bei „Ägäisches Meer“ insgesamt um die 66 Euro kosten. Das hängt aber natürlich von der Auswahl ab.

Der Außenbereich befindet sich direkt vor dem Eingang zur Mittelstraße hin. Die Tische stehen in entsprechendem Abstand zueinander. Foto: Max Kölsch / WP

In der Küche steht Kiriakos Parusis derzeit selbst. Sein Sohn Filippos (22) ist Teil des Service-Teams und bedient die Gäste. Er soll das Restaurant einmal übernehmen. Sein Vater, der bereits mehrere Lokale betrieben hat, blickt allerdings unsicher in die Zukunft. „Ich denke, Corona ist noch lange nicht vorbei“, sagt er. Am Wochenende nach Fronleichnam will er sich an der Aktion zugunsten der Gevelsberger Gastronomen an der Mittelstraße beteiligen.

Wie berichtet, wird die Straße am 13. und 14. Juni gesperrt, damit Gaststätten über zwei Tage mehr Platz für ihre Gäste haben. Dabei sollen die Tische so weit auseinander stehen können, dass sogar mehr als der Mindestabstand gewährleistet ist.

Abstand und Masken im Blick

Grundlegend achtet das Ordnungsamt in Gevelsberg derzeit verstärkt auf die Situation in den Restaurants. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Dabei werde vor allem der Abstand von Stuhl zu Stuhl in den Blick genommen. Außerdem stehe das Tragen von Mund-Nasen-Masken bei den Kontrollen im Fokus. Die Verwaltung rechnet damit, dass der Kontrollaufwand sich mit den weiteren Lockerungen ab Samstag erhöhen wird.