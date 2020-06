Gevelsberg: Tolle Überraschung zum 100. Geburtstag

Gevelsberg. Geburtstagsfeiern für Risikopersonen sind in Corona-Zeiten eine schwierige Sache. Umso schöner die Überraschung für Maria Buch zu ihrem 100.

Ein 100. Geburtstag ist wahrlich eine Rarität. Trotz der Corona-Krise ließen es sich Bürgermeister Claus Jacobi und Daniela Alze, Seniorenbeauftragte der Stadt Gevelsberg, daher nicht nehmen, am Sonntagmorgen Maria Buch zu ihrem ganz besonderen Ehrentag persönlich zu gratulieren.

Im Fasanenweg übermittelte das Stadtoberhaupt der rüstigen und agilen Seniorin die Glückwünsche der Stadt und überreichte ihr einen farbenprächtigen Blumenstrauß nebst kleinen Überraschungen. Die momentane Zeit sei „recht ungewöhnlich“. Darum versprach ihr das Stadtoberhaupt, dass man, wenn die Lage sich normalisiere, im nächsten Jahr den 101. Geburtstag mit einer großen Feier nachholen werde.

„Eine Oma zum Knuddeln“

Daniela Alze indes erinnerte sich an die vielen gemeinsamen Erlebnisse mit Mia Buch, wie die Jubilarin liebevoll genannt wird. „Sie ist eine richtige Oma zum Knuddeln“, sagte die Seniorenbeauftragte. Nicht nur, dass sie ihren Haushalt noch führt und bei früheren Wanderungen immer schnellen Schrittes voran gegangen sei, man sähe Mia Buch in der Öffentlichkeit auch stets adrett und fein gekleidet. „Vor allem aber ist sie eine bescheidene Person mit sehr viel Humor und dem Herz am rechten Fleck.“

Bürgermeister Claus Jacobi gratulierte persönlich – natürlich unter den gebotenen Schutzbedingungen. Foto: Sicks

Zudem wird sie seit Jahren von der Kirmesgruppe „Mühlenhämmer“ beim „Bunten Nachmittag“ ihres Brückenfestes als älteste Besucherin der Veranstaltung ausgezeichnet. Womit dann auch schon die nächste Überraschung auf das Geburtstagskind wartete. In musikalischer Begleitung der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg marschierte nämlich eine kleine Abordnung der Kirmesgruppe, angeführt von ihrem Vorsitzenden Tobias Eulenhöfer, in den Fasanenweg ein, um Maria Buch eine kleine Freude zu bereiten.

Blumen von den Kirmesfreunden

Die Kirmesfreunde überreichten der mittanzenden Jubilarin zu den Klängen des Steigerliedes einen Blumengruß sowie einen Präsentkorb und eine Urkunde. „Wir werden dir auch weiterhin einem Blumenstrauß beim Brückenfest überreichen“, sagte Tobias Eulenhöfer, ergänzte es aber mit dem Versprechen, dass man in Zukunft auch den zweitältesten Besucher auszeichnen werde.

Nachdem Bürgermeister Claus Jacobi und Seniorenbeauftragte Daniela Alze ihre Glückwünsche überbracht hatten, marschierten die Spielleute-Vereinigung Gevelsberg sowie eine kleine Abordnung der Kirmesgruppe Mühlenhämmer“ zum Gratulieren in den Fasanenweg ein. Foto: Sicks

Sichtlich gerührt bedankte sich Maria Buch mit den den Worten „Solch einen Aufwand hatte ich noch nie. Vielen, vielen lieben Dank“ bei allen. Solch einen besonderen Geburtstag in solch besonderen Zeiten, den wird sie mit Sicherheit niemals vergessen.