Gevelsberg: Union-Theater damals „grösster Saal am Platze“

Lange vor dem Aldi an der oberen Mittelstraße in Gevelsberg gab es eines von sechs Gevelsberger Kinos.

Noch lange bevor die Gevelsberger an der oberen Mittelstraße einkaufen konnten, waren hier Filme zu sehen. Wie Detlef Weißenborn vom Heimatverein Gevelsberg bestätigt, war hier früher das Union-Theater ansässig, eines von zeitweise sechs Gevelsberger Kinos. Auf einem alten Plakat, das Weißenborn dieser Redaktion zur Verfügung stellte, warb das damalige „Restaurant Rich. Hackenberg“, in dessen Saal sich das Theater befand, für das Kino. „Grösster Saal am Platze – ca. 1000 Personen fassend“, ist darauf zu lesen.

Die Rede ist vom „grössten und besteingerichteten Lichtspiel-Theater von Gevelsberg und Umgegend.“ Entstanden war es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts. Das geht unter anderem aus einer Publikation über Gevelsberg von Walter Herrmann hervor. Demnach wurde das Gasthaus von Richard Hackenberg 1870 erreichtet. Es hatte die Adresse Mittelstraße 102 und nicht wie heute 100a. In dem Saal des Union-Theaters war Jahrzehnte später der Aldi-Markt zu finden.

Drei Theater an Mittelstraße

Außer dem Union-Theater gab es laut Detlef Weißenborn noch das Melodie-Kino in der Hagener Straße 409. Heute ist hier ein chinesisches Restaurant. In der Hagener Straße 42 habe es zudem das Roland-Theater gegeben, in der Mittelstraße 17 das Odeon-Kino. Ebenfalls an der Mittelstraße habe das Central-Theater Filme gezeigt. In der Haßlinghauser Straße 17 habe es zudem das Lichtspieltheater der damaligen Gaststätte „Hammes“ gegeben.